Картофельное пюре стампот – за что его любят в Нидерландах и рецепт

Голландцы считают это пюре национальным достоянием. Его, как и вкуснейшее пюре из Ирландии – чамп, – сложно назвать гарниром. Это действительно полноценное блюдо.

К картофельному пюре, кроме масла и молока, добавляются минимум два ингредиента. В основном это салатный цикорий, лук-порей, брокколи, шпинат.

Картофельное пюре стампот / Фото: instagram.com/kseffora

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Фудблогер kseffora предлагает приготовить стампот с луком-пореем и беконом. В рецепте есть бри, уже з готовым пюре его можно немного подогреть в духовке.

Стампот с луком-пореем и бри

Ингредиенты:

600 г картофеля;

100 г бри;

250 г бекона;

200 г лука-порея;

150 мл молока;

Горсть грецких орехов;

20 г сливочного масла, соль, перец, специи.

Как приготовить:

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