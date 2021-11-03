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Картофельное пюре стампот – за что его любят в Нидерландах и рецепт

Ирина Маслова
3 ноября, 13:45
Это не просто гарнир, это полноценное блюдо, особо популярное в осенне-зимний период. Для этого рецепта нужны бекон и лук-порей, для подачи – немного сыра бри

Голландцы считают это пюре национальным достоянием. Его, как и вкуснейшее пюре из Ирландии – чамп, – сложно назвать гарниром. Это действительно полноценное блюдо.

К картофельному пюре, кроме масла и молока, добавляются минимум два ингредиента. В основном это салатный цикорий, лук-порей, брокколи, шпинат.

Картофельное пюре стампот / Фото: instagram.com/kseffora

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Фудблогер kseffora предлагает приготовить стампот с луком-пореем и беконом. В рецепте есть бри, уже з готовым пюре его можно немного подогреть в духовке.

Стампот с луком-пореем и бри

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля;
  • 100 г бри;
  • 250 г бекона;
  • 200 г лука-порея;
  • 150 мл молока;
  • Горсть грецких орехов;
  • 20 г сливочного масла, соль, перец, специи.

Как приготовить:

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  1. Отварить нарезанные на кубики картофель в течение 15-20 минут.
  2. Тем временем обжарить бекон без масла. Через 2 минуты добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
  3. Слить воду с картофеля, растолочь и добавить масло, молоко и специи. Тщательно перемешать.
  4. К луку и бекону добавить половину грецких орехов, перемешать и добавить к картофелю.
  5. Украсить орехами, бри и подавать.