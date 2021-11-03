Картопляне пюре стампот – за що його люблять у Нідерландах і рецепт

Голландці вважають це пюре національним надбанням. Його, як і найсмачніше пюре з Ірландії – чамп – складно назвати гарніром. Це справді повноцінна страва.

До картопляного пюре, крім масла та молока, додаються мінімум два інгредієнти. Найчастіше це салатний цикорій, цибуля-порей, броколі, шпинат.

Картопляне пюре стампот / Фото: instagram.com/kseffora

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Фудблогерка kseffora пропонує приготувати стампот з цибулею-пореєм та беконом. У рецепті є брі, вже з готовим пюре його можна трохи підігріти в духовці.

Стампот з цибулею-пореєм та сиром брі

Інгредієнти:

600 г картоплі;

100 г брі;

250 г бекону;

200 г цибулі-порею;

150 мл молока;

жменя волоських горіхів;

20 г вершкового масла;

сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

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