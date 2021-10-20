Кетчуп из слив – новое решение любимого соуса от Владимира Ярославского

Сливы – абсолютно универсальный в плане заготовок на зиму продукт. Это могут быть джемы с шоколадом или вяленые сливы в качестве закуски. Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает свой вариант. И это кетчуп из слив. По его словам, он очень похож на привычный нам, но у него есть особенные нотки вкуса.

Кетчуп из слив

Ингредиенты:

Кетчуп из слив по рецепту Владимира Ярославского / Фото: Коллаж: Сегодня

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700 г очищенных слив сорта "Венгерка";

200 г томатов красных;

3 зуб. чеснока;

70 г сахара;

3 ст. л. уксуса из сидра (или яблочный, винный);

50 г воды;

розмарин и тимьян – немного;

корица – большая палочка;

гвоздика – 15 шт.;

молотый имбирь – по желанию;

черный и душистый перцы, паприка, соль.

Как приготовить: