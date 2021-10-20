Кетчуп из слив – новое решение любимого соуса от Владимира Ярославского

Сливы – абсолютно универсальный в плане заготовок на зиму продукт. Это могут быть джемы с шоколадом или вяленые сливы в качестве закуски. Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает свой вариант. И это кетчуп из слив. По его словам, он очень похож на привычный нам, но у него есть особенные нотки вкуса.
Кетчуп из слив
Ингредиенты:
Кетчуп из слив по рецепту Владимира Ярославского / Фото: Коллаж: Сегодня
- 700 г очищенных слив сорта "Венгерка";
- 200 г томатов красных;
- 3 зуб. чеснока;
- 70 г сахара;
- 3 ст. л. уксуса из сидра (или яблочный, винный);
- 50 г воды;
- розмарин и тимьян – немного;
- корица – большая палочка;
- гвоздика – 15 шт.;
- молотый имбирь – по желанию;
- черный и душистый перцы, паприка, соль.
Как приготовить:
- Очистить сливы от косточек и положить в сотейник. Добавить томаты кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и тимьян. Положить палочку корицы.
- Поставить на плиту на средний огонь, довести до кипения и тушить уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая, деревянной лопаткой.
- Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, забрать корицу и травы, перебить блендером в однородную массу. Обязательно перетереть и через сито, чтобы убрать остатки гвоздики.