Коблер с черникой и персиками – рецепт пирога для любителей яркого ягодно-фруктового вкуса

Начнем с того, что такого рода десерты для тех, кто любит больше начинки, в нашем случае ягод и фруктов, а не теста. Этот коблер больше похож на фруктово-ягодное пюре с вкраплениями песочного печенья. Интересно, что на их родине, в Англии, коблеры готовят несладкими – с мясом или грибами. А именно ягодные коблеры любят готовить в США. В сезон персиков продолжаем пополнять арсенал выпечки с этими фруктами.
Коблер с черникой и персиками – рецепт
Ингредиенты
Коблер с черникой и персиками / Фото: www.eatthis.com
- 800 г персиков (очищенных, без косточек, нарезанных на 6 долек)
- 1 стакан черники
- 1⁄4 стакана + 2 ст. л. сахара
- 2 ч. л. кукурузного крахмала
- Сок 1⁄2 лимона
- 1⁄4 ч. л. соли
- 1 стакан муки
- 4 ст. л. холодного масла, нарезать кубиками
- 3⁄4 ч. л. разрыхлителя
- 1⁄4 ч. л. пищевой соды
- 1⁄3 стакана греческого йогурта
- 1 ст. л. коричневого сахара
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте персики, чернику, 1⁄4 стакана сахара, кукурузный крахмал, лимонный сок и щепотку соли в форме для выпечки. Тщательно перемешайте.
- Смешайте в миске 2 столовые ложки сахара, муку, масло, разрыхлитель, пищевую соду и 1⁄4 чайной ложки соли.
- Размягчите масло пальцами и разомните с мукой до консистенции, похожей на грубую муку.
- Добавьте йогурт и осторожно перемешайте, чтобы получилось рассыпчатое тесто.
- Разделите тесто на 6 равных частей. Выложите на персики с черникой и посыпьте коричневым сахаром.
- Выпекайте около 20 минут, пока персики не закипят, а тесто не станет золотисто-коричневым.
Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" найдете здесь.