Коблер с черникой и персиками – рецепт пирога для любителей яркого ягодно-фруктового вкуса

Начнем с того, что такого рода десерты для тех, кто любит больше начинки, в нашем случае ягод и фруктов, а не теста. Этот коблер больше похож на фруктово-ягодное пюре с вкраплениями песочного печенья. Интересно, что на их родине, в Англии, коблеры готовят несладкими – с мясом или грибами. А именно ягодные коблеры любят готовить в США. В сезон персиков продолжаем пополнять арсенал выпечки с этими фруктами.

Коблер с черникой и персиками – рецепт

Ингредиенты

Коблер с черникой и персиками / Фото: www.eatthis.com

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800 г персиков (очищенных, без косточек, нарезанных на 6 долек)

1 стакан черники

1⁄4 стакана + 2 ст. л. сахара

2 ч. л. кукурузного крахмала

Сок 1⁄2 лимона

1⁄4 ч. л. соли

1 стакан муки

4 ст. л. холодного масла, нарезать кубиками

3⁄4 ч. л. разрыхлителя

1⁄4 ч. л. пищевой соды

1⁄3 стакана греческого йогурта

1 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте персики, чернику, 1⁄4 стакана сахара, кукурузный крахмал, лимонный сок и щепотку соли в форме для выпечки. Тщательно перемешайте. Смешайте в миске 2 столовые ложки сахара, муку, масло, разрыхлитель, пищевую соду и 1⁄4 чайной ложки соли. Размягчите масло пальцами и разомните с мукой до консистенции, похожей на грубую муку. Добавьте йогурт и осторожно перемешайте, чтобы получилось рассыпчатое тесто. Разделите тесто на 6 равных частей. Выложите на персики с черникой и посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте около 20 минут, пока персики не закипят, а тесто не станет золотисто-коричневым.

Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" найдете здесь.