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Коблер с черникой и персиками – рецепт пирога для любителей яркого ягодно-фруктового вкуса

Ирина Маслова
7 сентября, 17:11
Преимущество коблеров в том, что в них больше начинки, чем теста. Оно как бы тонет во фруктово-ягодном пюре, нежно обволакивая песочное печенье. Количество сахара регулируйте по своему вкусу

Начнем с того, что такого рода десерты для тех, кто любит больше начинки, в нашем случае ягод и фруктов, а не теста. Этот коблер больше похож на фруктово-ягодное пюре с вкраплениями песочного печенья. Интересно, что на их родине, в Англии, коблеры готовят несладкими – с мясом или грибами. А именно ягодные коблеры любят готовить в США. В сезон персиков продолжаем пополнять арсенал выпечки с этими фруктами.

Коблер с черникой и персиками – рецепт

Ингредиенты

Коблер с черникой и персиками / Фото: www.eatthis.com

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  • 800 г персиков (очищенных, без косточек, нарезанных на 6 долек)
  • 1 стакан черники
  • 1⁄4 стакана + 2 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. кукурузного крахмала
  • Сок 1⁄2 лимона
  • 1⁄4 ч. л. соли
  • 1 стакан муки
  • 4 ст. л. холодного масла, нарезать кубиками
  • 3⁄4 ч. л. разрыхлителя
  • 1⁄4 ч. л. пищевой соды
  • 1⁄3 стакана греческого йогурта
  • 1 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте персики, чернику, 1⁄4 стакана сахара, кукурузный крахмал, лимонный сок и щепотку соли в форме для выпечки. Тщательно перемешайте.
  2. Смешайте в миске 2 столовые ложки сахара, муку, масло, разрыхлитель, пищевую соду и 1⁄4 чайной ложки соли.
  3. Размягчите масло пальцами и разомните с мукой до консистенции, похожей на грубую муку.
  4. Добавьте йогурт и осторожно перемешайте, чтобы получилось рассыпчатое тесто.
  5. Разделите тесто на 6 равных частей. Выложите на персики с черникой и посыпьте коричневым сахаром.
  6. Выпекайте около 20 минут, пока персики не закипят, а тесто не станет золотисто-коричневым.

Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" найдете здесь.