Коблер з чорницею і персиками – рецепт пирога для любителів яскравого ягідно-фруктового смаку

Почнемо з того, що такі десерти для тих, хто любить більше начинки, в нашому випадку ягід і фруктів, а не тіста. Цей коблер більше схожий на фруктово-ягідне пюре з вкрапленнями пісочного печива. Цікаво, що на їхній батьківщині, в Англії, коблери готують несолодкими – з м'ясом або грибами. А саме ягідні коблери люблять готувати в США. У сезон персиків продовжуємо поповнювати арсенал випічки з цими фруктами.

Коблер з чорницею і персиками – рецепт

Інгредієнти

Коблер з чорницею і персиками / Фото: www.eatthis.com

Реклама

800 г персиків (очищених, без кісточок, нарізаних на 6 часточок)

1 склянка чорниці

1/4 склянки + 2 ст. л. цукру

2 ч. л. кукурудзяного крохмалю

Сік 1/2 лимона

1/4 ч. л. солі

1 склянка борошна

4 ст. л. холодного масла, нарізати кубиками

3/4 ч. л. розпушувача

1/4 ч. л. харчової соди

1/3 склянки грецького йогурту

1 ст. л. коричневого цукру

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте персики, чорницю, 1/4 склянки цукру, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік і дрібку солі у формі для випікання. Ретельно перемішайте. Змішайте в мисці 2 столові ложки цукру, борошно, масло, розпушувач, харчову соду і 1/4 чайної ложки солі. Розм'якшіть масло пальцями і розімніть з борошном до консистенції, схожої на грубе борошно. Додайте йогурт і обережно перемішайте, щоб вийшло розсипчасте тісто. Розділіть тісто на 6 рівних частин. Викладіть на персики з чорницею і посипте коричневим цукром. Випікайте близько 20 хвилин, доки персики не закиплять, а тісто не стане золотисто-коричневим.

Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" знайдете тут.