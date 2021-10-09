Кофе с кардамоном – как сварить и сколько добавить специи, чтобы не испортить напиток

Так пить кофе придумали в арабских странах, так его любят пить у нас. Но с кардамоном стоит быть крайне осторожными, то есть знать, как его приготовить, чтобы не пришлось варить кофе заново. Варить его, конечно, нужно в джезве. Существуют конкретные правила, как это сделать идеально. Одно из них – стараться использовать зерна, а не молотый кардамон.

Вся соль кроется в самом кардамоне

На 150 мл воды нужно 3-4 зерен / Фото: Pixabay

Кофе с кардамоном - правила приготовления / Фото: instagram.com/lebens_mittel/

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Кардамон – специя сложная. Стоит немного превысить с ней норму – чашка испорчена, такой кофе пить невозможно. Эксперты советуют купить зерна и молоть их или толочь в ступке непосредственно перед приготовлением. Или же добавлять их в напиток целиком.

Если у вас измельченная специя, то добавлять ее нужно меньше. Чтобы выпить отличный кофе с кардамоном, то на 150 мл воды берите 3-4 зерен. Измельченного кардамона нужно не больше ¼ чайной ложки.

Что касается того, на каком этапе приготовления класть кардамон, то есть несколько вариантов. Можно смешать слегка раздавленный кардамон с молотым кофе, а потом добавлять воду.

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Или же положить в джезву целые зерна, а потом убрать их вместе с пеной. Можно испробовать несколько способов и выбрать лучший для себя лично.

Как только вы сварили кофе, то не нужно надолго оставлять зерна, кардамон будет продолжать отдавать свои масла, а это может испортить напиток.

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С какими еще специями кофе с кардамоном будет вкуснее

Молоко нейтрализует вкус кардамона, корица – подчеркивает / Фото: instagram.com/thea_maisonducafe/

Если любите добавлять в кофе немного молока, то нужно помнить – молоко в некоторой мере нейтрализует вкус и аромат кардамона. А вот с мускатным орехом, корицей, бадьяном и перцем кардамон подружится.

Кофе с кардамоном и корицей – рецепт

Ингредиенты:

120 мл воды;

1 ст. л. молотого кофе;

2-3 зерна кардамона;

½ ч. л. молотой корицы;

½ ч. л. сахара.

Как приготовить:

Молотый кофе смешать в джезве с слегка раздавленными зернами кардамона. Залить водой и нагревать на медленном огне. Как только напиток начнет прогреваться, добавить сахар и корицу. После появления пены процедить и вылить в чашку.

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