Кава з кардамоном – як зварити і скільки додати спеції, щоб не зіпсувати напій

Так пити каву придумали в арабських країнах, так її люблять пити у нас. Але з кардамоном варто бути вкрай обережними, щоб не довелося варити каву заново. Варити її, звичайно, потрібно в джезві. Існують конкретні правила, як це зробити ідеально. Одне з них – намагатися використовувати зерна, а не мелений кардамон.
Уся сіль криється в самому кардамоні
Кава з кардамоном - правила приготування / Фото: instagram.com/lebens_mittel/
Кардамон – спеція складна. Варто трохи перевищити з нею норму – чашка зіпсована, таку каву пити неможливо. Експерти радять купити зерна і молоти їх або товкти в ступці безпосередньо перед приготуванням. Або ж додавати їх у напій цілком.
Якщо у вас подрібнена спеція, то додавати її потрібно менше. Щоб випити смачну каву з кардамоном, то на 150 мл води беріть 3-4 зерен. Подрібненого кардамону потрібно не більше ¼ чайної ложки.
Щодо того, на якому етапі приготування класти кардамон, то є кілька варіянтів. Можна змішати злегка розчавлений кардамон з меленою кавою, а потім додавати воду.
Або ж покласти в джезву цілі зерна, а потім прибрати їх разом з піною. Можна спробувати кілька способів і вибрати найкращий для себе особисто.
Щойно ви зварили каву, то не треба надовго залишати зерна, кардамон продовжуватиме віддавати свої олії, а це може зіпсувати напій.
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З якими ще спеціями кава з кардамоном буде смачніше
Якщо любите додавати в каву трохи молока, то потрібно пам'ятати – молоко певною мірою нейтралізує смак і аромат кардамону. А от з мускатним горіхом, корицею, бадьяном і перцем кардамон подружиться.
Кава з кардамоном і корицею
Інгредієнти:
- 120 мл води;
- 1 ст. л. меленої кави;
- 2-3 зерна кардамону;
- ½ ч. л. меленої кориці;
- ½ ч. л. цукру.
Як приготувати:
- Мелену каву змішати в джезві з злегка розчавленими зернами кардамону. Залити водою і нагрівати на повільному вогні.
- Щойно напій почне прогріватися, додати цукор і корицю. Після появи піни процідити і вилити в чашку.
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