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Коктейль на Хэллоуин – как приготовить гранатово-ромовый пунш

Ирина Маслова
22 октября, 16:59
Гранатовый цвет коктейля достигается благодаря гибискусу. Кроме него, нужны темный ром, апельсиновый и гранатовый сок. Для подачи – зерна граната и дольки цитрусовых

Если речь идет не о детской вечеринке по поводу Хэллоуина, то, кроме устрашающей, но вкусной еды, должен быть тематический коктейль. Понятно, что для этого напитка нужен темный ром и гранатовый сок. Усилит праздничное настроение наличие в составе хорошего просекко. Пунша получается много, количество ингредиентов рассчитано на 6-7 человек.

В подборке лучших коктейлей на Хэллоуин от Сountryliving.com гранатово-ромовый пунш занимает достойное место.

Гранатово-ромовый пунш / Фото: www.countryliving.com

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Гранатово-ромовый пунш

Ингредиенты:

  • 4 пакетика гибискуса;
  • 1 небольшая палочка корицы, измельченная;
  • 200 мл гранатового сока;
  • 200 мл темного рома;
  • 100 мл апельсинового сока;
  • 750 мл просекко;
  • семена граната для сервировки.

Как приготовить:

  1. Поместите чайные пакетики и палочку корицы в сотейник. Залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 5 минут. Процедите и остудите до комнатной температуры.
  2. Смешайте в кувшине чай, гранатовый сок, ром и апельсиновый сок. Медленно добавьте просекко.
  3. Подавайте со льдом, дольками апельсина и зернами граната.

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