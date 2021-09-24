Конфеты из сухофруктов – рецепты с финиками, изюмом, черносливом и курагой

Многие ищут разные способы, чтобы сделать любимые сладости полезнее, такие способы есть. С конфетами из сухофруктов этого делать не надо. Они сильно по фигуре не бьют. Но тем не менее помним – сухофрукты калорийны, особо налегать на них не стоит. Для украшения конфет понадобится кунжут, кокосовая стружка и мак.

Конфеты с курагой и миндалем

Конфеты с курагой и миндалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/

Рецепты конфет из сухофруктов / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Курага – 200 г

Миндаль – 8 шт.

Кокосовая стружка – 20 г

Мед – 1 ст. л.

Как приготовить:

Курагу замочить в кипятке на 10 минут. Слить воду, обсушить и измельчить в блендере. Добавить кокосовую стружку, мед и измельченный миндаль, перемешать. Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке.

Конфеты с черносливом, финиками и орехами

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Конфеты с черносливом, финиками и орехами / Фото: instagram.com/___gaechka__/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

Чернослив

Финики

Грецкие орехи, арахис

Какао, кокосовая стружка, кунжут

Как приготовить:

Чернослив замочить на 2 часа в теплой воде. Обсушить. Финики промыть и вынуть косточки. Сухофрукты перемолоть в блендере, там же измельчить и орехи. Перемешать и убрать в холодильник на 30 минут Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке и кунжуте.

Конфеты с финиками, изюмом и бананом

Конфеты с финиками, изюмом и бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/

Ингредиенты:

Финики – 6-8 шт.

Банан – 1 шт.

Изюм, арахис – по 30 г

Овсяные хлопья – 2 ст. л.

Какао

Как приготовить:

Убрать косточки из фиников. Измельчить все ингредиенты в блендере. Сформировать конфеты, обвалять в какао. Убрать в холодильник на несколько часов.

Конфеты с финиками и темным изюмом

Конфеты с финиками и темным изюмом / Фото: instagram.com/mir_ketrin/

Ингредиенты (количество на 3-5 конфет):

Финики – 80 г

Темный изюм – 70 г

Кедровые орехи (или на выбор) – 30 г

Мак

Как приготовить:

Финики, изюм и орехи измельчить в блендере. Сформировать конфеты. Обвалять в маке и убрать в холодильник на 1 час.

Конфеты из фиников и овсянки

Конфеты из фиников и овсянки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Финики – 300 г

Кунжут, овсяные хлопья – по 2 ст. л.

Щепотка соли

Сок и цедра лимона – по 1 ч. л.

Какао-порошок

Как приготовить:

Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде. Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить в блендере. Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить. Влажными руками сформировать конфеты. Обвалять в какао. Поставить в холодильник на 40 минут.