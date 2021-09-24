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Конфеты из сухофруктов – рецепты с финиками, изюмом, черносливом и курагой

Ирина Маслова
24 сентября, 15:15
Все сухофрукты перед тем, как они станут конфетами, нужно замочить в теплой воде и тщательно промыть. По желанию добавить немного меда, а хранить эти сладости лучше в холодильнике

Многие ищут разные способы, чтобы сделать любимые сладости полезнее, такие способы есть. С конфетами из сухофруктов этого делать не надо. Они сильно по фигуре не бьют. Но тем не менее помним – сухофрукты калорийны, особо налегать на них не стоит. Для украшения конфет понадобится кунжут, кокосовая стружка и мак.

Конфеты с курагой и миндалем

Конфеты с курагой и миндалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/

Рецепты конфет из сухофруктов / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Курага – 200 г
  • Миндаль – 8 шт.
  • Кокосовая стружка – 20 г
  • Мед – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Курагу замочить в кипятке на 10 минут. Слить воду, обсушить и измельчить в блендере.
  2. Добавить кокосовую стружку, мед и измельченный миндаль, перемешать.
  3. Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке.

Конфеты с черносливом, финиками и орехами

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Конфеты с черносливом, финиками и орехами / Фото: instagram.com/___gaechka__/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

  • Чернослив
  • Финики
  • Грецкие орехи, арахис
  • Какао, кокосовая стружка, кунжут

Как приготовить:

  1. Чернослив замочить на 2 часа в теплой воде. Обсушить.
  2. Финики промыть и вынуть косточки. Сухофрукты перемолоть в блендере, там же измельчить и орехи. Перемешать и убрать в холодильник на 30 минут
  3. Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке и кунжуте.

Конфеты с финиками, изюмом и бананом

Конфеты с финиками, изюмом и бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/

Ингредиенты:

  • Финики – 6-8 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Изюм, арахис – по 30 г
  • Овсяные хлопья – 2 ст. л.
  • Какао

Как приготовить:

  1. Убрать косточки из фиников. Измельчить все ингредиенты в блендере.
  2. Сформировать конфеты, обвалять в какао.
  3. Убрать в холодильник на несколько часов.

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Конфеты с финиками и темным изюмом

Конфеты с финиками и темным изюмом / Фото: instagram.com/mir_ketrin/

Ингредиенты (количество на 3-5 конфет):

  • Финики – 80 г
  • Темный изюм – 70 г
  • Кедровые орехи (или на выбор) – 30 г
  • Мак

Как приготовить:

  1. Финики, изюм и орехи измельчить в блендере. Сформировать конфеты.
  2. Обвалять в маке и убрать в холодильник на 1 час.

Конфеты из фиников и овсянки

Конфеты из фиников и овсянки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Финики – 300 г
  • Кунжут, овсяные хлопья – по 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Сок и цедра лимона – по 1 ч. л.
  • Какао-порошок

Как приготовить:

  1. Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде.
  2. Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить в блендере.
  3. Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить.
  4. Влажными руками сформировать конфеты. Обвалять в какао.
  5. Поставить в холодильник на 40 минут.

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