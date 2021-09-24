Цукерки із сухофруктів – рецепти з фініками, родзинками, чорносливом і курагою

Багато хто шукають різні способи, щоб зробити улюблені солодощі кориснішими, такі способи є. З цукерками із сухофруктів цього робити не треба. Вони сильно по фігурі не б'ють. Але тим не менше пам'ятаймо – сухофрукти калорійні, сильно налягати на них не варто. Для прикраси цукерок знадобиться кунжут, кокосова стружка і мак.

Цукерки з курагою і мигдалем

Цукерки з курагою і мигдалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/

Рецепти цукерок із сухофруктів / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Курага – 200 г

Мигдаль – 8 шт.

Кокосова стружка – 20 г

Мед – 1 ст. л.

Як приготувати:

Курагу замочити в окропі на 10 хвилин. Злити воду, обсушити й подрібнити в блендері. Додати кокосову стружку, мед і подрібнений мигдаль, перемішати. Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці.

Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами

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Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами / Фото: instagram.com/___gaechka__/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

Чорнослив

Фініки

Грецькі горіхи, арахіс

Какао, кокосова стружка, кунжут

Як приготувати:

Чорнослив замочити на 2 години в теплій воді. Обсушити. Фініки промити і вийняти кісточки. Сухофрукти перемолоти в блендері, там же подрібнити і горіхи. Перемішати і прибрати в холодильник на 30 хвилин Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці та кунжуті.

Цукерки з фініками, родзинками і бананом

Цукерки з фініками, родзинками і бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/

Інгредієнти:

Фініки – 6-8 шт.

Банан – 1 шт.

Родзинки, арахіс – по 30 г

Вівсяні пластівці – 2 ст. л.

Какао

Як приготувати:

Прибрати кісточки з фініків. Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Сформувати цукерки, обваляти в какао. Прибрати в холодильник на кілька годин.

Цукерки з фініками і темним родзинками

Цукерки з фініками і темними родзинками / Фото: instagram.com/mir_ketrin/

Інгредієнти (кількість на 3-5 цукерок):

Фініки – 80 г

Темні родзинки – 70 г

Кедрові горіхи (або на вибір) – 30 г

Мак

Як приготувати:

Фініки, родзинки та горіхи подрібнити в блендері. Сформувати цукерки. Обваляти в маку і прибрати в холодильник на 1 годину.

Цукерки з фініків і вівсянки

Цукерки з фініків і вівсянки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Фініки – 300 г

Кунжут, вівсяні пластівці – по 2 ст. л.

Дрібка солі

Сік і цедра лимона – по 1 ч. л.

Какао

Як приготувати:

Кунжут і вівсяні пластівці підсушити на сковороді. Фініки промити теплою водою, видалити кісточки. Подрібнити в блендері. Додати сіль, кунжут, вівсянку, сік і цедру лимона. Добре збити. Вологими руками сформувати кульки розміром з волоський горіх. Обваляти цукерки в какао. Поставити в холодильник на 40 хвилин.