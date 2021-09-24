Цукерки із сухофруктів – рецепти з фініками, родзинками, чорносливом і курагою

Багато хто шукають різні способи, щоб зробити улюблені солодощі кориснішими, такі способи є. З цукерками із сухофруктів цього робити не треба. Вони сильно по фігурі не б'ють. Але тим не менше пам'ятаймо – сухофрукти калорійні, сильно налягати на них не варто. Для прикраси цукерок знадобиться кунжут, кокосова стружка і мак.
Цукерки з курагою і мигдалем
Цукерки з курагою і мигдалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/
Рецепти цукерок із сухофруктів / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Курага – 200 г
- Мигдаль – 8 шт.
- Кокосова стружка – 20 г
- Мед – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Курагу замочити в окропі на 10 хвилин. Злити воду, обсушити й подрібнити в блендері.
- Додати кокосову стружку, мед і подрібнений мигдаль, перемішати.
- Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці.
Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами
Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами / Фото: instagram.com/___gaechka__/
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):
- Чорнослив
- Фініки
- Грецькі горіхи, арахіс
- Какао, кокосова стружка, кунжут
Як приготувати:
- Чорнослив замочити на 2 години в теплій воді. Обсушити.
- Фініки промити і вийняти кісточки. Сухофрукти перемолоти в блендері, там же подрібнити і горіхи. Перемішати і прибрати в холодильник на 30 хвилин
- Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці та кунжуті.
Цукерки з фініками, родзинками і бананом
Цукерки з фініками, родзинками і бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/
Інгредієнти:
- Фініки – 6-8 шт.
- Банан – 1 шт.
- Родзинки, арахіс – по 30 г
- Вівсяні пластівці – 2 ст. л.
- Какао
Як приготувати:
- Прибрати кісточки з фініків. Подрібнити всі інгредієнти в блендері.
- Сформувати цукерки, обваляти в какао.
- Прибрати в холодильник на кілька годин.
Цукерки з фініками і темним родзинками
Цукерки з фініками і темними родзинками / Фото: instagram.com/mir_ketrin/
Інгредієнти (кількість на 3-5 цукерок):
- Фініки – 80 г
- Темні родзинки – 70 г
- Кедрові горіхи (або на вибір) – 30 г
- Мак
Як приготувати:
- Фініки, родзинки та горіхи подрібнити в блендері. Сформувати цукерки.
- Обваляти в маку і прибрати в холодильник на 1 годину.
Цукерки з фініків і вівсянки
Цукерки з фініків і вівсянки / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Фініки – 300 г
- Кунжут, вівсяні пластівці – по 2 ст. л.
- Дрібка солі
- Сік і цедра лимона – по 1 ч. л.
- Какао
Як приготувати:
- Кунжут і вівсяні пластівці підсушити на сковороді.
- Фініки промити теплою водою, видалити кісточки. Подрібнити в блендері.
- Додати сіль, кунжут, вівсянку, сік і цедру лимона. Добре збити.
- Вологими руками сформувати кульки розміром з волоський горіх. Обваляти цукерки в какао.
- Поставити в холодильник на 40 хвилин.
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