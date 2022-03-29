Королевский завтрак из простой яичницы – нужны помидор, немного сыра и хлеб

Яичницы бывают изысканными, как французские яйца кокот, бывают очень сытными, как грузинская чирбули.
А бывают по-домашнему уютными и что ли родными. Для большей сытности возьмите хлеб. Его нужно обжарить с луком до золотистого цвета.
Яичница с помидорами, хлебом - рецепт / Фото: Depositphotos
Сок помидороа и немного сливочного масла пропитают его невероятными ароматами.
Фудблогер Ольга Матвей советует разнообразить свой рецепт и добавить чеснок, болгарский перец и немного сала.
Яичница с помидорами, луком, сыром и хлебом
Яичница с сыром и помидорами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- лук – 1/4 часть;
- помидор – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сыр – 50 г;
- хлеб – 2 кусочка:
- сливочное масло – 1 ч. л.;
- соль, перец, зелень.
Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok, найдете здесь.
Как приготовить:
- Лук мелко нарезать, сыр натереть на мелкой терке. Хлеб и половину помидора нарезать кубиками.
- Обжарить лук до прозрачности. Добавить немного соли и перца. Добавить помидоры. Готовить несколько минут.
- Яйца слегка взбить, посолить.
- В сковороду добавить хлеб, слегка обжарить. Добавить сливочное масло.
- Влить яйца, сразу же добавить сыр и присыпать зеленью. Уменьшить огонь и жарить до готовности белка.
Весь процесс подробно можно посмотреть в видео.