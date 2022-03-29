Королевский завтрак из простой яичницы – нужны помидор, немного сыра и хлеб

Яичницы бывают изысканными, как французские яйца кокот, бывают очень сытными, как грузинская чирбули.

А бывают по-домашнему уютными и что ли родными. Для большей сытности возьмите хлеб. Его нужно обжарить с луком до золотистого цвета.

Яичница с помидорами, хлебом - рецепт / Фото: Depositphotos

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Сок помидороа и немного сливочного масла пропитают его невероятными ароматами.

Фудблогер Ольга Матвей советует разнообразить свой рецепт и добавить чеснок, болгарский перец и немного сала.

Яичница с помидорами, луком, сыром и хлебом

Яичница с сыром и помидорами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

лук – 1/4 часть;

помидор – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

сыр – 50 г;

хлеб – 2 кусочка:

сливочное масло – 1 ч. л.;

соль, перец, зелень.

Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok, найдете здесь.

Как приготовить:

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Лук мелко нарезать, сыр натереть на мелкой терке. Хлеб и половину помидора нарезать кубиками. Обжарить лук до прозрачности. Добавить немного соли и перца. Добавить помидоры. Готовить несколько минут. Яйца слегка взбить, посолить. В сковороду добавить хлеб, слегка обжарить. Добавить сливочное масло. Влить яйца, сразу же добавить сыр и присыпать зеленью. Уменьшить огонь и жарить до готовности белка.

Весь процесс подробно можно посмотреть в видео.