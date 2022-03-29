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Королевский завтрак из простой яичницы – нужны помидор, немного сыра и хлеб

Ирина Маслова
29 марта, 07:02
Хлеб лучше брать белый, он будет обжариваться с луком и помидорами. Если любите чеснок, добавьте его по вкусу в конце приготовления

Яичницы бывают изысканными, как французские яйца кокот, бывают очень сытными, как грузинская чирбули.

А бывают по-домашнему уютными и что ли родными. Для большей сытности возьмите хлеб. Его нужно обжарить с луком до золотистого цвета.

Яичница с помидорами, хлебом - рецепт / Фото: Depositphotos

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Сок помидороа и немного сливочного масла пропитают его невероятными ароматами.

Фудблогер Ольга Матвей советует разнообразить свой рецепт и добавить чеснок, болгарский перец и немного сала.

Яичница с помидорами, луком, сыром и хлебом

Яичница с сыром и помидорами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • лук – 1/4 часть;
  • помидор – 1 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • сыр – 50 г;
  • хлеб – 2 кусочка:
  • сливочное масло – 1 ч. л.;
  • соль, перец, зелень.

Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Лук мелко нарезать, сыр натереть на мелкой терке. Хлеб и половину помидора нарезать кубиками.
  2. Обжарить лук до прозрачности. Добавить немного соли и перца. Добавить помидоры. Готовить несколько минут.
  3. Яйца слегка взбить, посолить.
  4. В сковороду добавить хлеб, слегка обжарить. Добавить сливочное масло.
  5. Влить яйца, сразу же добавить сыр и присыпать зеленью. Уменьшить огонь и жарить до готовности белка.

Весь процесс подробно можно посмотреть в видео.