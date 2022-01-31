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Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 января, 07:10
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Скорее всего, вы забудете, что яйца нужно жарить на растительном масле или на сливочном. Для этого существует соус песто. Яичница получается невероятной красоты
Яичница с песто из TikTok
Яичница с песто из TikTok / Фото: instagram.com/modernfoodstories

Яичниц на планете существует сотни. Одни из них – изысканная кокот из Франции и максимально сытная чирбули с орехами из Грузии.

Теперь можно готовить яичницу с песто – получается абсолютный взрыв не только цвета, но и вкуса.

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Вероятно, впервые эта яичница появилась в TikTok благодаря пользователю @amywilichowski.

Рецепт был моментально подхвачен другими – и сегодня эту яичницу предлагают подавать не тосте, с авокадо, украшать самым разным тертым сыром.

Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, рецепт которого очень популярен в YouTube.

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Как приготовить яичницу песто

Яичница песто
Яичница песто / Фото: instagram.com/greenspoonke

Сделать это максимально просто. Несколько столовых ложек соуса разогреть на сковороде, а потом разбить туда яйца.

Если хочется болтунью, то взбитые яйца перемешиваются с горячим песто. Специи добавляются по вкусу.

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Здесь можно посмотреть весь процесс приготовления.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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