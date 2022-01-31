Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok

Яичниц на планете существует сотни. Одни из них – изысканная кокот из Франции и максимально сытная чирбули с орехами из Грузии.
Теперь можно готовить яичницу с песто – получается абсолютный взрыв не только цвета, но и вкуса.
Вероятно, впервые эта яичница появилась в TikTok благодаря пользователю @amywilichowski.
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Рецепт был моментально подхвачен другими – и сегодня эту яичницу предлагают подавать не тосте, с авокадо, украшать самым разным тертым сыром.
Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, рецепт которого очень популярен в YouTube.
Как приготовить яичницу песто
Сделать это максимально просто. Несколько столовых ложек соуса разогреть на сковороде, а потом разбить туда яйца.
Если хочется болтунью, то взбитые яйца перемешиваются с горячим песто. Специи добавляются по вкусу.
Здесь можно посмотреть весь процесс приготовления.