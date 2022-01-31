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Рецепт яєчні песто, яка здійснила маленьку революцію в TikTok

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 січня, 07:10
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Швидше за все, ви забудете, що яйця потрібно смажити на олії або вершковому маслі. Для цього існує соус песто. Яєчня виходить неймовірної краси
Яєчня з песто з TikTok
Яєчня з песто з TikTok / Фото: instagram.com/modernfoodstories

Яєчень на планеті існує сотні. Деякі з них – вишукана кокот з Франції та максимально ситна чирбулі з горіхами з Грузії.

Тепер можна готувати яєчню з песто – отримаєте абсолютний вибух не тільки кольору, а й смаку.

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Імовірно, вперше ця яєчня з'явилася у TikTok завдяки користувачці @amywilichowski.

Рецепт був моментально підхоплений іншими – і сьогодні цю яєчню пропонують подавати не тості, з авокадо, прикрашати різним тертим сиром.

Тут знайдете рецепт вовняного хліба, рецепт якого дуже популярний в YouTube.

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Як приготувати яєчню песто

Яєчня песто
Яєчня песто / Фото: instagram.com/greenspoonke

Зробити це дуже просто. Декілька столових ложок соусу розігріти на сковороді, а потім розбити туди яйця.

Якщо хочеться бовтанку, то збиті яйця перемішуються з гарячим песто. Спеції додаються за смаком.

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Тут можна переглянути весь процес приготування.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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