Шерстяной хлеб: почему он мгновенно завоевал YouTube и его видеорецепт

Искусство, иначе и не скажешь, выпекания хлеба шагнуло далеко вперед. Мы знаем об экстравоздушном шокупане из Японии, сейчас познакомимся с шерстяным хлебом.
Его форма впечатляет, а текстура отличается невероятной пышностью.
Теперь шерстяной хлеб стал вирусным в YouTube, а первым, кто поделился с миром его рецептом, стал фудблогер из Малайзии под именем Apron, ролик можно будет посмотреть ниже.
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Выпекается хлеб без начинки или используются сухофрукты, сушеные ягоды, шоколад, орехи.
В рецепте от sweetandtastyhouse это замороженная вишня, которая смешивается с сахарной пудрой и крахмалом.
Шерстяной хлеб
Ингредиенты:
- 180 г теплого молока;
- 10 г живых дрожжей или 3 г сухих дрожжей;
- 300 г муки;
- щепотка соли;
- 30 г сахара;
- 1 яйцо + яйцо для смазывания.
Для начинки:
- 100 г вишни;
- по 1 ч. л. крахмала и сахарной пудры;
- 1 ст. л. растопленного сливочного масла для смазывания.
Рецепт сырно-чесночного хлеба, который готовится за 30 минут, найдете здесь.
Как приготовить:
- В теплом молоке развести дрожжи. Смешать все сухие ингредиенты. Добавить к ним разведенные в молоке дрожжи и одно яйцо. Замесить с помощью миксера с насадками для теста, оно не должно липнуть к рукам.
- Положить тесто в емкость, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 60 минут.
- Разделить тесто на 5 частей, скатать каждую часть в шарик, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. После этого каждый шарик раскатать в вытянутый овал, который мысленно разделить пополам.
- Одну половину овала разрезать на тонкие полоски, а на вторую половину выложить вишню, смешанную с сахарной пудрой и крахмалом. Завернуть тесто рулоном.
- На дно формы положить пергамент и смазать пергамент и бока формы сливочным маслом. Выложить рулоны на пергамент по кругу, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 60 минут.
- Перед выпеканием смазать верх яйцом и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170-180 градусов 20-25 минут до зарумянивания. Верх готового хлеба смазать растопленным сливочным маслом.
Посмотреть, как правильно формировать заготовки для шерстяного хлеба, можно здесь.