Краш из авокадо и салат с морепродуктами – чем питается и что готовит Злата Огневич

Красивая и энергичная Злата Огневич, которая сообщила о готовности к новым отношениям, часто делится своими предпочтениями в еде.

Певица – девушка спортивная, отказалась от пищи животного происхождения и внимательно следит за тем, что лежит в ее тарелке.

Что любит есть Злата Огневич / Фото: Коллаж: Сегодня

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И это тосты с авокадо, краш из него же, каши на растительном молоке и морепродукты.

Только полезная еда, которая поддерживает иммунитет

В своем Instagram Злата рассказала о любимом салате из морепродуктов, готовится он предельно быстро и просто.

Нужно взять морской коктейль, добавить к нему нарезанные авокадо, свежий огурец, черри, микрогрин и заправить. Это может быть оливковое масло, дижонская горчица, сок лайма.

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На завтрак певица любит тосты с авокадо с гречневым хлебом, его она слегка подсушивает в духовке.

А еще льняная каша на кокосовом молоке с манго, бананами или белковый омлет на соевом молоке.

Любимое блюдо у Златы Огневич тоже есть – это картошка с белыми грибами, которую обязательно нужно подавать с солеными огурцами и помидорами.