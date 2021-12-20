Краш з авокадо та салат з морепродуктами – що їсть і готує Злата Огнєвіч

Красива та енергійна Злата Огнєвіч, яка повідомила про готовність до нових стосунків, часто ділиться своїми уподобаннями в їжі.

Співачка – дівчина спортивна, відмовилася від їжі тваринного походження та уважно слідкує за тим, що лежить у її тарілці.

Що любить їсти Злата Огнєвіч / Фото: Колаж: Сьогодні

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І це тости з авокадо, краш з нього ж, каші на рослинному молоці та морепродукти.

Тільки корисна їжа, що підтримує імунітет

У своєму Instagram Злата розповіла про улюблений салат з морепродуктів, готується він максимально швидко та просто.

Потрібно взяти морський коктейль, додати до нього нарізані авокадо, свіжий огірок, чері, мікрогрін та заправити. Це може бути оливкова олія, діжонська гірчиця, сік лайма.

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На сніданок співачка любить тости з авокадо з гречаним хлібом, його вона злегка підсушує у духовці.

А ще лляна каша на кокосовому молоці з манго, бананами або білковий омлет на соєвому молоці.

Улюблена страва у Злати Огнєвіч теж є – це картопля з білими грибами, яку обов'язково потрібно подавати із солоними огірками та помідорами.