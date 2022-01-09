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Рецепт курицы чилиндрон – испанцы готовят ее в соусе из болгарского перца

Ирина Маслова
9 января, 15:24
Это может быть или целая курица, или отдельные ее части. В этом рецепте используются голени. Для соуса также нужны копченая паприка, белое вино, томаты в собственном соку

В каждой стране, и это без исключения, есть свои рецепты для курицы. Некоторые из них, как коронационный цыпленок, знают многие.

Испания в этой истории – не исключение. На севере страны любят курицу чилиндрон.

Курица чилиндрон - рецепт / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

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Особенность в соусе. Он готовится с большим количеством болгарского перца, его нужно нарезать мелким кубиком, и обязательно нужно добавить копченую паприку.

Подавать такую курицу вкусно с рисом.

Не имеет значения – возьмете вы целую курицу и разрежете на куски или будете использовать какую-то одну часть тушки. В рецепте mikhail_kovrigin – это голени.

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Курица чилиндрон

Ингредиенты:

  • Курица – 500 г
  • Бекон сырокопченый – 2 ломтика
  • Перец болгарский – 2 шт. (лучше разных цветов)
  • Лук – 1 крупный
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Томаты в собственном соку – 300 г
  • Перец чили красный – 1 небольшой
  • Перец черный молотый, паприка копченая, сахар – по 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Вино сухое белое – 100 мл
  • Тимьян – 2 веточки
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло оливковое для жарки

Как приготовить:

  1. Курицу слегка обжарить в оливковом масле со всех сторон до легкого золотистого цвета.
  2. Убрать со сковороды, добавить туда нарезанный небольшим кубиком лук, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный болгарский перец, обжарить.
  3. Ввести мелко порезанный перец чили. Добавить нарезанный чеснок, обжарить до появления запаха.
  4. Влить вино и готовить до выпаривания алкоголя.
  5. Добавить томаты и специи – соль, черный перец, паприку, лавровый лист. В конце добавить сахар.
  6. Добавить нарезанный небольшими кусочками бекон, сверху – тимьян.
  7. Выложить на соус курицу и тушить под крышкой на медленном огне 25-30 минут, периодически переворачивая.