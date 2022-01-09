Рецепт курицы чилиндрон – испанцы готовят ее в соусе из болгарского перца

В каждой стране, и это без исключения, есть свои рецепты для курицы. Некоторые из них, как коронационный цыпленок, знают многие.

Испания в этой истории – не исключение. На севере страны любят курицу чилиндрон.

Курица чилиндрон - рецепт / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

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Особенность в соусе. Он готовится с большим количеством болгарского перца, его нужно нарезать мелким кубиком, и обязательно нужно добавить копченую паприку.

Подавать такую курицу вкусно с рисом.

Не имеет значения – возьмете вы целую курицу и разрежете на куски или будете использовать какую-то одну часть тушки. В рецепте mikhail_kovrigin – это голени.

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Курица чилиндрон

Ингредиенты:

Курица – 500 г

Бекон сырокопченый – 2 ломтика

Перец болгарский – 2 шт. (лучше разных цветов)

Лук – 1 крупный

Чеснок – 2 зуб.

Томаты в собственном соку – 300 г

Перец чили красный – 1 небольшой

Перец черный молотый, паприка копченая, сахар – по 1 ч. л.

Соль – щепотка

Вино сухое белое – 100 мл

Тимьян – 2 веточки

Лавровый лист – 2 шт.

Масло оливковое для жарки

Как приготовить: