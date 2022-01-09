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Рецепт курки чиліндрон – іспанці готують її в соусі з болгарського перцю

Ірина Маслова
9 січня, 15:24
Це може бути або ціла курка, або окремі її частини. У цьому рецепті використовуються гомілки. Для соусу також потрібні копчена паприка, біле вино, томати у власному соку

У кожній країні, і це без винятку, є свої рецепти для курки. Деякі з них, як коронаційне курча, знають багато хто.

Іспанія у цій історії – не виняток. На півночі країни люблять курку чиліндрон.

Курка чиліндрон - рецепт / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

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Особливість у соусі. Він готується з великою кількістю болгарського перцю, його потрібно нарізати дрібним кубиком, та обов'язково додати копчену паприку.

Подавати таку курку смачно з рисом.

Не має значення – візьмете ви цілу курку та розріжете на шматки або готуватимете якусь одну частину тушки. У рецепті mikhail_kovrigin – це гомілки.

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Курка чиліндрон

Інгредієнти:

  • Курка – 500 г
  • Бекон сирокопчений – 2 скибочки
  • Перець болгарський – 2 шт. (краще різних кольорів)
  • Цибуля – 1 велика
  • Часник – 2 зуб.
  • Томати у власному соку – 300 г
  • Перець чилі червоний – 1 невеликий
  • Перець чорний мелений, паприка копчена, цукор – по 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Вино сухе біле – 100 мл
  • Чебрець – 2 гілочки
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Оливкова олія для смаження

Як приготувати:

  1. Курку злегка обсмажити в оливковій олії з усіх боків до легкого золотавого кольору.
  2. Прибрати зі сковороди, додати туди нарізану невеликим кубиком цибулю, обсмажити до золотавого кольору. Додати нарізаний болгарський перець, обсмажити.
  3. Ввести дрібно нарізаний перець чилі. Додати нарізаний часник, обсмажити до появи запаху.
  4. Влити вино та готувати до випарювання алкоголю.
  5. Додати томати та спеції – сіль, чорний перець, паприку, лаврове листя. Наприкінці додати цукор.
  6. Додати нарізаний невеликими шматочками бекон, зверху – чебрець.
  7. Викласти на соус курку й тушкувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин, періодично перевертаючи.