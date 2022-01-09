Рецепт курки чиліндрон – іспанці готують її в соусі з болгарського перцю

У кожній країні, і це без винятку, є свої рецепти для курки. Деякі з них, як коронаційне курча, знають багато хто.
Іспанія у цій історії – не виняток. На півночі країни люблять курку чиліндрон.
Курка чиліндрон - рецепт / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/
Особливість у соусі. Він готується з великою кількістю болгарського перцю, його потрібно нарізати дрібним кубиком, та обов'язково додати копчену паприку.
Подавати таку курку смачно з рисом.
Не має значення – візьмете ви цілу курку та розріжете на шматки або готуватимете якусь одну частину тушки. У рецепті mikhail_kovrigin – це гомілки.
Курка чиліндрон
Інгредієнти:
- Курка – 500 г
- Бекон сирокопчений – 2 скибочки
- Перець болгарський – 2 шт. (краще різних кольорів)
- Цибуля – 1 велика
- Часник – 2 зуб.
- Томати у власному соку – 300 г
- Перець чилі червоний – 1 невеликий
- Перець чорний мелений, паприка копчена, цукор – по 1 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Вино сухе біле – 100 мл
- Чебрець – 2 гілочки
- Лаврове листя – 2 шт.
- Оливкова олія для смаження
Як приготувати:
- Курку злегка обсмажити в оливковій олії з усіх боків до легкого золотавого кольору.
- Прибрати зі сковороди, додати туди нарізану невеликим кубиком цибулю, обсмажити до золотавого кольору. Додати нарізаний болгарський перець, обсмажити.
- Ввести дрібно нарізаний перець чилі. Додати нарізаний часник, обсмажити до появи запаху.
- Влити вино та готувати до випарювання алкоголю.
- Додати томати та спеції – сіль, чорний перець, паприку, лаврове листя. Наприкінці додати цукор.
- Додати нарізаний невеликими шматочками бекон, зверху – чебрець.
- Викласти на соус курку й тушкувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин, періодично перевертаючи.