Рецепт курки чиліндрон – іспанці готують її в соусі з болгарського перцю

У кожній країні, і це без винятку, є свої рецепти для курки. Деякі з них, як коронаційне курча, знають багато хто.

Іспанія у цій історії – не виняток. На півночі країни люблять курку чиліндрон.

Курка чиліндрон - рецепт / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

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Особливість у соусі. Він готується з великою кількістю болгарського перцю, його потрібно нарізати дрібним кубиком, та обов'язково додати копчену паприку.

Подавати таку курку смачно з рисом.

Не має значення – візьмете ви цілу курку та розріжете на шматки або готуватимете якусь одну частину тушки. У рецепті mikhail_kovrigin – це гомілки.

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Курка чиліндрон

Інгредієнти:

Курка – 500 г

Бекон сирокопчений – 2 скибочки

Перець болгарський – 2 шт. (краще різних кольорів)

Цибуля – 1 велика

Часник – 2 зуб.

Томати у власному соку – 300 г

Перець чилі червоний – 1 невеликий

Перець чорний мелений, паприка копчена, цукор – по 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Вино сухе біле – 100 мл

Чебрець – 2 гілочки

Лаврове листя – 2 шт.

Оливкова олія для смаження

Як приготувати: