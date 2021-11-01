Куриные бедра в чесночно-винном соусе – рецепт для пикантного ужина

Куриные бедра, сухое белое вино и 20 зубчиков чеснока – это все, что нужно для отличной ароматной курицы. Сначала курица обжаривается в духовке на оливковом масле, потом в этом масле и жире от мяса томится чеснок.
Завершающий этап – курица доходит до кондиции в вине и чесночном масле.
Куриные бедра в чесночно-винном соусе / Фото: cooking.nytimes.com
Кулинарные редакторы The New York Times подчеркивают – это блюдо нужно готовить с белым молотым перцем, он придаст курице необходимый аромат и вкус. Если его нет, используйте обычную смесь перцев или черный молотый.
Так что если любите отличную курицу к ужину – попробуйте этот рецепт.
Куриные бедра в чесночно-винном соусе
Ингредиенты:
- 4 шт. куриных бедер;
- соль, оливковое масло;
- 20 зуб. очищенного чеснока;
- ¾ ч. л. молотого белого перца;
- 200 г сухого белого вина шардоне.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- В форму для запекания, лучше в сковороду с высокими бортами, добавьте масло, чтобы оно слегка покрывало дно. Приправьте курицу солью с обеих сторон, затем положите в форму кожицей вниз. Готовьте, пока кожица не станет золотистой и хрустящей, 8-10 минут.
- Переверните и обжарьте другую сторону, около 1 минуты. Переложите курицу на тарелку.
- Добавьте чеснок в горячее масло и готовьте в духовке 1-2 минут, помешивая, до появления аромата.
- Добавьте белый перец, затем сразу же добавьте вино и 1 стакан воды.
- Положите курицу кожицей вверх, накройте крышкой или фольгой и готовьте, пока курица и чеснок не станут мягкими, примерно 1 час.
- Подавайте с рисом.