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Куриные бедра в чесночно-винном соусе – рецепт для пикантного ужина

Ирина Маслова
1 ноября, 19:01
Важный ингредиент – белый перец. Именно он придает курице особенный вкус. Если такого нет, то можно заменить черным. Также нужно будет немного сухого белого вина

Куриные бедра, сухое белое вино и 20 зубчиков чеснока – это все, что нужно для отличной ароматной курицы. Сначала курица обжаривается в духовке на оливковом масле, потом в этом масле и жире от мяса томится чеснок.

Завершающий этап – курица доходит до кондиции в вине и чесночном масле.

Куриные бедра в чесночно-винном соусе / Фото: cooking.nytimes.com

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Кулинарные редакторы The New York Times подчеркивают – это блюдо нужно готовить с белым молотым перцем, он придаст курице необходимый аромат и вкус. Если его нет, используйте обычную смесь перцев или черный молотый.

Так что если любите отличную курицу к ужину – попробуйте этот рецепт.

Куриные бедра в чесночно-винном соусе

Ингредиенты:

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  • 4 шт. куриных бедер;
  • соль, оливковое масло;
  • 20 зуб. очищенного чеснока;
  • ¾ ч. л. молотого белого перца;
  • 200 г сухого белого вина шардоне.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. В форму для запекания, лучше в сковороду с высокими бортами, добавьте масло, чтобы оно слегка покрывало дно. Приправьте курицу солью с обеих сторон, затем положите в форму кожицей вниз. Готовьте, пока кожица не станет золотистой и хрустящей, 8-10 минут.
  3. Переверните и обжарьте другую сторону, около 1 минуты. Переложите курицу на тарелку.
  4. Добавьте чеснок в горячее масло и готовьте в духовке 1-2 минут, помешивая, до появления аромата.
  5. Добавьте белый перец, затем сразу же добавьте вино и 1 стакан воды.
  6. Положите курицу кожицей вверх, накройте крышкой или фольгой и готовьте, пока курица и чеснок не станут мягкими, примерно 1 час.
  7. Подавайте с рисом.