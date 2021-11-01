Куриные бедра в чесночно-винном соусе – рецепт для пикантного ужина

Куриные бедра, сухое белое вино и 20 зубчиков чеснока – это все, что нужно для отличной ароматной курицы. Сначала курица обжаривается в духовке на оливковом масле, потом в этом масле и жире от мяса томится чеснок.

Завершающий этап – курица доходит до кондиции в вине и чесночном масле.

Куриные бедра в чесночно-винном соусе / Фото: cooking.nytimes.com

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Кулинарные редакторы The New York Times подчеркивают – это блюдо нужно готовить с белым молотым перцем, он придаст курице необходимый аромат и вкус. Если его нет, используйте обычную смесь перцев или черный молотый.

Так что если любите отличную курицу к ужину – попробуйте этот рецепт.

Куриные бедра в чесночно-винном соусе

Ингредиенты:

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4 шт. куриных бедер;

соль, оливковое масло;

20 зуб. очищенного чеснока;

¾ ч. л. молотого белого перца;

200 г сухого белого вина шардоне.

Как приготовить: