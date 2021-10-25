Жаренная курица с грушей и рукколой – рецепт бюджетного, но очень сытного ужина

Если любите жареную курицу, то попробуйте приготовить ее с грушей и рукколой, последняя добавляется в конце, как бы завершая процесс приготовления.
Авторы рецепта предлагают взять семечки подсолнечника. Именно они будут нейтрализовать некоторую сладость фруктов. Этот рецепт обязательно вдохновит всех, кто любит быстрые и недорогие ужины ну или просто предпочитают курицу, приготовленную на сковороде.
Жаренная курица с грушей и рукколой
Ингредиенты:
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- 6 куриных бедер;
- ½ ч. л. хлопьев красного перца;
- по 1 ч. л. тмина, кориандра;
- 1 ст. л. тертого свежего имбиря;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 твердые разрезанные груши с сердцевиной;
- 2 ст. л. кунжута;
- 2 упаковки рукколы;
- 1 лимон, разрезанный пополам;
- ¼ чашка свежей кинзы, нарезанной;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Промокните курицу насухо и удалите лишний жир и кожу. Посыпьте 2 чайными ложками соли и приправьте перцем.
- Смешайте хлопья красного перца, тмин, кориандр, имбирь и масло. Натрите смесью курицу и груши. Уложите курицу, груши кожицей вниз в разогретую сковороду. Готовьте 25-30 минут.
- В течение последних 5 минут добавьте кунжут. Если по окончании приготовления осталось много жира, уберите ложкой.
- Сверху насыпьте рукколу и выдавите на сковороду сок половины лимона. Добавьте соль и перец по вкусу. Сверху посыпьте зеленью.
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