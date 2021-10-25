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Жаренная курица с грушей и рукколой – рецепт бюджетного, но очень сытного ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 18:01
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Груши будут обжариваться вместе с курицей, они нужны твердые, чтобы не утратили свою форму в процессе. Также нужны свежие семечки подсолнечника или кунжут. Они будут нейтрализовать сладость груши
Жаренная курица с грушей и рукколой
Жаренная курица с грушей и рукколой / Фото: cooking.nytimes.com

Если любите жареную курицу, то попробуйте приготовить ее с грушей и рукколой, последняя добавляется в конце, как бы завершая процесс приготовления.

Авторы рецепта предлагают взять семечки подсолнечника. Именно они будут нейтрализовать некоторую сладость фруктов. Этот рецепт обязательно вдохновит всех, кто любит быстрые и недорогие ужины ну или просто предпочитают курицу, приготовленную на сковороде.

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Жаренная курица с грушей и рукколой

Ингредиенты:

  • 6 куриных бедер;
  • ½ ч. л. хлопьев красного перца;
  • по 1 ч. л. тмина, кориандра;
  • 1 ст. л. тертого свежего имбиря;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 2 твердые разрезанные груши с сердцевиной;
  • 2 ст. л. кунжута;
  • 2 упаковки рукколы;
  • 1 лимон, разрезанный пополам;
  • ¼ чашка свежей кинзы, нарезанной;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Промокните курицу насухо и удалите лишний жир и кожу. Посыпьте 2 чайными ложками соли и приправьте перцем.
  3. Смешайте хлопья красного перца, тмин, кориандр, имбирь и масло. Натрите смесью курицу и груши. Уложите курицу, груши кожицей вниз в разогретую сковороду. Готовьте 25-30 минут.
  4. В течение последних 5 минут добавьте кунжут. Если по окончании приготовления осталось много жира, уберите ложкой.
  5. Сверху насыпьте рукколу и выдавите на сковороду сок половины лимона. Добавьте соль и перец по вкусу. Сверху посыпьте зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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