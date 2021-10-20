Куриные грудки с творогом и шпинатом, которые полюбит вся семья

Куриные грудки или куриное филе можно приготовить по-разному. И если выбирать полезные ингредиенты, то можно получить вполне диетическое блюдо. Диетическое – не значит что-то пресное, эту курицу с творогом, шпинатом и моцареллой полюбит вся семья.
К тому же эти легкие и вкусные куриные грудки вошли в список полезных блюд сайта о здоровом питании Еatthis.com.
Куриные грудки с творогом и шпинатом / Фото: www.eatthis.com
Куриные грудки с творогом и шпинатом
Ингредиенты (на 4 порции):
- 450 г куриных грудок;
- 2 ст. л оливкового масла;
- 350 г шпинат;
- 2 измельченных зубчика чеснока;
- 100 г нежирного творога;
- 200 г моцареллы измельченной;
- 1 яичный белок;
- 200 мл томатного соуса;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- Петрушка;
- Паста – рассчитывайте по вкусу;
- Соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 190 градусов. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом.
- Грудки слегка отбить и сделать карман в каждой. Приправить солью и перцем и отложить.
- Нагреть оливковое масло в сковороде с антипригарным покрытием. Добавить шпинат и чеснок, приправить щепоткой соли и готовить 2 минуты, помешивая. Снять с огня, дать остыть.
- Смешать шпинат, творог, половину моцареллы, яичный белок, соль и перец. Начинить грудки, скрепить зубочистками и выложить в форму для запекания.
- Смешать томатный соус с пастой, добавить специи по вкусу и залить курицу. Запекать 25 минут.
- Посыпать остальной моцареллой и запекать еще 20 минут. Украсить петрушкой.
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