Куриные шашлычки с соусом цацики – рецепт простого, но трендового блюда сентября

Главная звезда в этом блюде – курица, замаринованная во вкуснейшем маринаде. Как утверждают мировые диетологи – и темное, и белое мясо курицы содержит множество питательных веществ: белок, витамин B12 и цинк. Поэтому блюда из курицы должны присутствовать в нашем рационе хотя бы несколько раз в неделю. Курица подается вместе с цацики, соусом на основе полезного греческого йогурта. В роли гарнира выступает киноа, но ее можно заменить на что-то другое по вашему вкусу.
Куриные бедра с соусом цацики – рецепт
Ингредиенты на четыре порции
Курица с киноа и соусом цацики / Фото: www.eatthis.com
Для куриных бедер
- 3 ч. л. оливкового масла первого отжима;
- 1/2 ст. л. красного винного уксуса;
- 1/2 ст. л. сушеного орегано;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1 кг куриных бедер без костей и кожи, нарезанных на кусочки размером 2,5 см;
- 2 чашки приготовленной киноа;
- 1 чашка помидоров черри, разрезанных пополам;
- 1 чашка зеленых оливок без косточек;
- 1/4 чашки тонко нарезанного красного лука;
- 1/4 чашки раскрошенного сыра фета;
- листья мяты для украшения.
Для цацики
- 1/2 стакана 2% греческого йогурта;
- 1 ч. л. свежего лимонного сока;
- 1 ст. л. измельченного свежего укропа;
- 1/4 ч. л. чесночного порошка;
- 1 чашка очищенного от семян и натертого огурца.
Способ приготовления
- В большой миске смешайте две чайные ложки оливкового масла, красный винный уксус, орегано и соль. Добавьте курицу и перемешайте до однородности. Накройте крышкой и оставьте мариноваться на 10 минут.
- Поставьте чугунную сковороду на средний или сильный огонь и добавьте одну чайную ложку масла. Пока масло нагревается, нанижите курицу на четыре шпажки.
- Когда масло разогреется, приготовьте куриные шашлычки на сковороде, время от времени переворачивая, пока мясо не станет готовым. На это понадобится примерно 15 минут.
- Для цацики смешайте в небольшой миске греческий йогурт, огурец, лимонный сок, укроп и чесночный порошок.
- Равномерно распределите киноа, помидоры и оливки по четырем тарелкам. Поместите куриный шашлык поверх каждой тарелки. Добавьте цацики и посыпьте фетой. При желании украсьте свежими листьями мяты.
Курицу можно также использовать в качестве начинки для лаваша. Дополните ее овощами и сыром. Рецепт смотрите в видео.
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