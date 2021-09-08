Курячі шашлички із соусом цацикі – рецепт простої, але трендової страви вересня

Головна зірка в цій страві – курка, замаринована в смачному маринаді. Як стверджують світові дієтологи – і темне, і біле м'ясо курки містить безліч поживних речовин: білок, вітамін B12 і цинк. Тому страви з курки мають бути присутніми в нашому раціоні щонайменше кілька разів на тиждень. Курка подається разом із цацикі, соусом на основі корисного грецького йогурту. У ролі гарніру виступає кіноа, але її можна замінити на щось інше на ваш смак.
Курячі стегна із соусом цацикі – рецепт
Інгредієнти на чотири порції
Курка з кіноа і соусом цацикі / Фото: www.eatthis.com
Для курячих стегон
- 3 ч. л. оливкової олії першого віджиму;
- 1/2 ст. л. червоного винного оцту;
- 1/2 ст. л. сушеного орегано;
- 1/4 ч. л. солі;
- 1 кг курячих стегон без кісток і шкіри, нарізаних на шматочки розміром 2,5 см;
- 2 чашки приготовленої кіноа;
- 1 чашка помідорів чері, розрізаних навпіл;
- 1 чашка зелених оливок без кісточок;
- 1/4 чашки тонко нарізаної червоної цибулі;
- 1/4 чашки раскрошенного сиру фета;
- листя м'яти для прикраси.
Для цацикі
- 1/2 склянки 2% грецького йогурту;
- 1 ч. л. свіжого лимонного соку;
- 1 ст. л. подрібненого свіжого кропу;
- 1/4 ч. л. часникового порошку;
- 1 чашка очищеного від насіння і натертого огірка.
Спосіб приготування
- У великій мисці змішайте дві чайні ложки оливкової олії, червоний винний оцет, орегано і сіль. Додайте курку і перемішайте до однорідності. Накрийте кришкою і залиште маринуватися на 10 хвилин.
- Поставте чавунну сковороду на середній або сильний вогонь і додайте одну чайну ложку олії. Поки вона нагрівається, нанизайте курку на чотири шпажки.
- Коли олія розігріється, приготуйте курячі шашлички на сковороді, час від часу перевертаючи, доки м'ясо не стане готовим. На це знадобиться приблизно 15 хвилин.
- Для цацикі, змішайте в невеликій мисці грецький йогурт, огірок, лимонний сік, кріп і часниковий порошок.
- Рівномірно розподіліть кіноа, помідори і оливки по чотирьох тарілках. Помістіть курячий шашлик поверх кожної тарілки. Додайте цацикі та посипте фетою. Прикрасьте свіжим листям м'яти.
Курку можна також використовувати в якості начинки для лаваша. Доповніть її овочами і сиром. Рецепт дивіться у відео.
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