Курячі шашлички із соусом цацикі – рецепт простої, але трендової страви вересня

Головна зірка в цій страві – курка, замаринована в смачному маринаді. Як стверджують світові дієтологи – і темне, і біле м'ясо курки містить безліч поживних речовин: білок, вітамін B12 і цинк. Тому страви з курки мають бути присутніми в нашому раціоні щонайменше кілька разів на тиждень. Курка подається разом із цацикі, соусом на основі корисного грецького йогурту. У ролі гарніру виступає кіноа, але її можна замінити на щось інше на ваш смак.

Курячі стегна із соусом цацикі – рецепт

Інгредієнти на чотири порції

Курка з кіноа і соусом цацикі / Фото: www.eatthis.com

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Для курячих стегон

3 ч. л. оливкової олії першого віджиму;

1/2 ст. л. червоного винного оцту;

1/2 ст. л. сушеного орегано;

1/4 ч. л. солі;

1 кг курячих стегон без кісток і шкіри, нарізаних на шматочки розміром 2,5 см;

2 чашки приготовленої кіноа;

1 чашка помідорів чері, розрізаних навпіл;

1 чашка зелених оливок без кісточок;

1/4 чашки тонко нарізаної червоної цибулі;

1/4 чашки раскрошенного сиру фета;

листя м'яти для прикраси.

Для цацикі

1/2 склянки 2% грецького йогурту;

1 ч. л. свіжого лимонного соку;

1 ст. л. подрібненого свіжого кропу;

1/4 ч. л. часникового порошку;

1 чашка очищеного від насіння і натертого огірка.

Спосіб приготування

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У великій мисці змішайте дві чайні ложки оливкової олії, червоний винний оцет, орегано і сіль. Додайте курку і перемішайте до однорідності. Накрийте кришкою і залиште маринуватися на 10 хвилин. Поставте чавунну сковороду на середній або сильний вогонь і додайте одну чайну ложку олії. Поки вона нагрівається, нанизайте курку на чотири шпажки. Коли олія розігріється, приготуйте курячі шашлички на сковороді, час від часу перевертаючи, доки м'ясо не стане готовим. На це знадобиться приблизно 15 хвилин. Для цацикі, змішайте в невеликій мисці грецький йогурт, огірок, лимонний сік, кріп і часниковий порошок. Рівномірно розподіліть кіноа, помідори і оливки по чотирьох тарілках. Помістіть курячий шашлик поверх кожної тарілки. Додайте цацикі та посипте фетою. Прикрасьте свіжим листям м'яти.

Курку можна також використовувати в якості начинки для лаваша. Доповніть її овочами і сиром. Рецепт дивіться у відео.

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