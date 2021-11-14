Ленивые чебуреки за 30 минут – рецепт для тех, кто экономит время

Домашние чебуреки точно полезнее всех, что продаются на улице. Но нажарить их – это время, так что можно использовать вместо теста лаваш. Ведь он универсальный и с ним можно приготовить много чего интересного.
Фублогер и автор рецепта этих ленивых чебуреков – grippulya – предлагает взять тортильи (мексиканские лепешки), с ними весь процесс ускорится еще сильнее.
Ленивые чебуреки - рецепт / Фото: depositphotos.com
Чебуреки не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Чтобы края лаваша хорошо фиксировались, их нужно слегка размочить водой и намазать взбитым яйцом.
Ленивые чебуреки
Ингредиенты:
- лаваш:
- 500 г фарша;
- 1 шт. лук;
- 3 шт. яйцо;
- 100 г тертого твердого сыра;
- соль, перец, специи, зелень, кунжут.
Как приготовить:
- Лук обжарить с фаршем, добавить специи, в конце – сыр. Когда фарш немного остынет, добавить нарезанную зелень и перемешать.
- Из лаваша вырезать круги с помощью тарелки. Выложить начинку, края лаваша смазать взбитым яйцом с внутренней стороны, сформировать чебурек, скрепить края, сильно их сжимая, и хорошо смазать сверху яйцом. Приготовить остальные чебуреки.
- Посыпать кунжутом, выложить на пергамент и выпекать 15 минут при 180 градусах.