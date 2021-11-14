Ленивые чебуреки за 30 минут – рецепт для тех, кто экономит время

Домашние чебуреки точно полезнее всех, что продаются на улице. Но нажарить их – это время, так что можно использовать вместо теста лаваш. Ведь он универсальный и с ним можно приготовить много чего интересного.

Фублогер и автор рецепта этих ленивых чебуреков – grippulya – предлагает взять тортильи (мексиканские лепешки), с ними весь процесс ускорится еще сильнее.

Ленивые чебуреки - рецепт / Фото: depositphotos.com

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Чебуреки не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Чтобы края лаваша хорошо фиксировались, их нужно слегка размочить водой и намазать взбитым яйцом.

Ленивые чебуреки

Ингредиенты:

лаваш:

500 г фарша;

1 шт. лук;

3 шт. яйцо;

100 г тертого твердого сыра;

соль, перец, специи, зелень, кунжут.

Как приготовить:

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