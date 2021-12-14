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Ленивые котлеты по-киевски – экономим время на формовке

Ирина Маслова
14 декабря, 11:21
Традиционно котлета подается в виде идеально ровного бруска, но ее вкус совсем не изменится, если завернуть ее в виде конверта. В масляную начинку нужно немного цедры и сока лимона

Хорошо отбитое куриное филе со сливочным маслом внутри и плотно оформленое в виде цилиндра – это и есть котлета по-киевски.

Несмотря на скромность ингредиентов, ей удалось стать одной из главных представительниц украинской кухни.

Ленивые котлеты по-киевски / Фото: Грильков

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Особенность – это максимально ровная форма. Ее можно добиться с помощью разрезанного пакета, на которой она будет заворачиваться.

Но можно отойти от канонов и сформировать ее в виде плотного конверта. После обжаривания котлета доходит до готовности в духовке.

Фудблогер Грильков советует подавать ленивую котлету по-киевски с картофельным пюре.

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Ленивые котлеты по-киевски

Ингредиенты на две порции:

  • Сливочное масло – 120 г
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Половина лимона
  • Укроп
  • Соль, перец
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сливки 10% – 4 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука, панировочные сухари, растительное масло

Как приготовить:

  1. К сливочному маслу комнатной температуры добавить измельченный укроп, немного лимонной цедры и несколько капель лимонного сока. Слегка посолить и поперчить. Чеснок пропустить через пресс и добавить к маслу.
  2. Тщательно размять массу. Разделить на несколько порций, сделать бруски и обмотать в пищевую пленку, убрать в холодильник.
  3. Грудку аккуратно поделить на две части. Отделить малый филей, отбить. Отдельно отбить две большие части филе.
  4. Каждую порцию немного посолить и поперчить с двух сторон.
  5. В маленький кусок филе положить сливочное масло и завернуть. Затем положить на большую часть филе и завернуть как конверт или голубец. Удобнее это делать с помощью разрезанного пакета. Убрать котлеты в холодильник на 15-20 минут.
  6. Яйцо взбить с 4 ст. л. сливок. Котлеты обвалять в муке, затем в яичной смеси и в конце тщательно обвалять в панировочных сухарях.
  7. Жарить на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне 5 минут со всех сторон.
  8. Выложить в форму или застеленный противень и запекать в разогретой до 180 градусов 15 минут.