Ленивые ватрушки – когда нужно быстро приготовить и вкусно позавтракать

Подобные рецепты не для тех, кто прям такой ленивый, а для тех, кто экономит время. Мы рассказывали о пирожках "Выручайках", которые можно приготовить на 30 минут.

На эти ватрушки времени понадобится не больше. Сушки могут разные, как и дополнительные составляющие к начинке. Речь идет о свежих фруктах и сухофруктах.

Ленивые ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya

Реклама

Рецепт взят со страницы smetanina_olesya.

Ленивые ватрушки

Ингредиенты:

баранки – 5 шт. или сушки – 10 шт.;

молоко;

сахар – 2 ст. л.;

соль – щепотка;

творог – 200-250 г;

яйцо.

Как приготовить:

Реклама