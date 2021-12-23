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Ліниві ватрушки – коли потрібно швидко приготувати та смачно поснідати

Ірина Маслова
23 грудня, 07:01
Ліниві, бо замість тіста потрібні сушки. Краще, якщо вони будуть ванільними. Потім їх потрібно трохи потримати в молоці, викласти на деко, наповнити сиром та запекти

Подібні рецепти не для тих, хто таки лінивий, а для тих, хто заощаджує час. Ми розповідали про пиріжки "Виручайки", які можна приготувати на 30 хвилин.

На ці ватрушки часу знадобиться не більше. Сушки можуть різні, як і додаткові складові до начинки. Ідеться про свіжі фрукти та сухофрукти.

Ліниві ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya

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Рецепт взято зі сторінки smetanina__olesya.

Ліниві ватрушки

Інгредієнти:

  • баранки – 5 шт. або сушки – 10 шт.;
  • молоко;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль – щіпка;
  • сир – 200-250 г;
  • яйце.

Як приготувати:

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  1. Сушки залити молоком і залишити на 10 хвилин.
  2. Деко застелити папером для випічки і викласти сушки.
  3. Сир розім'яти виделкою, розбити яйце. Додати цукор, щіпку солі. Ретельно перемішати та розподілити всередині кожної сушки.
  4. Запікати 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.