Ліниві пиріжки "Виручайки" з двома видами начинок – готуються за 30 хвилин

Ліниві пиріжки "Виручайки" / Фото: Калнина Наталья
Принцип будь-яких лінивих рецептів – це швидко, але смачно. Ми розповідали, як можна отримати чебуреки практично миттєво, тепер дізнаємося про пиріжки.
Завдання – замісити тісто, подрібнити інгредієнти для начинки, вмішати їх і смажити на сковороді, як оладки. Після остигання вони не осідають і залишаються пишними.
Фудблогерка Калніна Наталія пропонує дві начинки – з ковбаси та яєць із зеленою цибулею.
Ліниві пиріжки "Виручайки"
Інгредієнти:
- Кефір – 250 мл
- Вода – 40 мл
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, сода – по 1/2 ч. л.
- Ццукор -1 ч. л.
- Борошно – 240 г
Для начинки 1:
- Ковбаса -150 г
Для начинки 2:
- Яйця – 3-4 шт.
- Зелена цибуля – пучок
Як приготувати:
- У ківш вилити кефір та з'єднати з водою. Підігріти до температури близько 40 градусів. Зняти з вогню.
- Для начинки 1 ковбасу нарізати кубиками. Для начинки 2 варені яйця нарізати і з'єднати з подрібненою цибулею.
- Перелити теплий миску, додати цукор, сіль, розбити яйце і додати борошно. Замісити густе тісто. Тепер можна додати соду.
- Додати начинку на вибір та перемішати.
- На сковороді добре розігріти олію, за допомогою двох ложок сформувати пиріжки.
- Обсмажувати до готовності.
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