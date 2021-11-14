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Ліниві чебуреки за 30 хвилин – рецепт для тих, хто не марнує час

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 листопада, 18:01
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Тісто замішувати не потрібно, адже є лаваш. Фарш можна брати будь-який, крім традиційної цибулі, візьміть трохи твердого тертого сиру та зелені
Ліниві чебуреки - рецепт
Ліниві чебуреки - рецепт / Фото: depositphotos.com

Домашні чебуреки точно корисніші за всіх, що продаються на вулиці. Але насмажити їх – це час, тому можна використовувати замість тіста лаваш. Адже він універсальний і з ним можна приготувати багато чого цікавого.

Фублогерка та авторка рецепта цих лінивих чебуреків – grippulya – пропонує взяти тортильї (мексиканські коржики), з ними весь процес прискориться сильніше.

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Чебуреки не смажаться на сковороді, а запікаються у духовці. Щоб краї лаваша добре фіксувалися, їх потрібно злегка розмочити водою та намазати збитим яйцем.

Ліниві чебуреки

Інгредієнти:

  • лаваш:
  • 500 г фаршу;
  • 1 шт. цибуля;
  • 3 шт. яйце;
  • 100 г тертого твердого сиру;
  • сіль, перець, спеції, зелень, кунжут.

Як приготувати:

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  1. Цибулю обсмажити з фаршем, додати спеції, наприкінці – сир. Коли фарш трохи охолоне, додати нарізану зелень і перемішати.
  2. З лаваша вирізати кола за допомогою тарілки. Викласти начинку, краї лаваша змастити збитим яйцем з внутрішнього боку, сформувати чебурек, скріпити краї, сильно стискаючи їх, і добре змастити зверху яйцем. Приготувати решту чебуреків.
  3. Посипати кунжутом, викласти на пергамент і випікати 15 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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