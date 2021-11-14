Ліниві чебуреки за 30 хвилин – рецепт для тих, хто не марнує час

Тісто замішувати не потрібно, адже є лаваш. Фарш можна брати будь-який, крім традиційної цибулі, візьміть трохи твердого тертого сиру та зелені

Ліниві чебуреки - рецепт / Фото: depositphotos.com

Домашні чебуреки точно корисніші за всіх, що продаються на вулиці. Але насмажити їх – це час, тому можна використовувати замість тіста лаваш. Адже він універсальний і з ним можна приготувати багато чого цікавого.

Фублогерка та авторка рецепта цих лінивих чебуреків – grippulya – пропонує взяти тортильї (мексиканські коржики), з ними весь процес прискориться сильніше.

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Чебуреки не смажаться на сковороді, а запікаються у духовці. Щоб краї лаваша добре фіксувалися, їх потрібно злегка розмочити водою та намазати збитим яйцем.

Ліниві чебуреки

Інгредієнти:

лаваш:

500 г фаршу;

1 шт. цибуля;

3 шт. яйце;

100 г тертого твердого сиру;

сіль, перець, спеції, зелень, кунжут.

Як приготувати:

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