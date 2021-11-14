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Ленивые чебуреки за 30 минут – рецепт для тех, кто экономит время

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 ноября, 18:01
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Тесто замешивать не нужно, потому что есть лаваш. Фарш можно брать любой, кроме традиционного лука, возьмите немного твердого тертого сыра и зелени
Ленивые чебуреки - рецепт
Ленивые чебуреки - рецепт / Фото: depositphotos.com

Домашние чебуреки точно полезнее всех, что продаются на улице. Но нажарить их – это время, так что можно использовать вместо теста лаваш. Ведь он универсальный и с ним можно приготовить много чего интересного.

Фублогер и автор рецепта этих ленивых чебуреков – grippulya – предлагает взять тортильи (мексиканские лепешки), с ними весь процесс ускорится еще сильнее.

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Чебуреки не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Чтобы края лаваша хорошо фиксировались, их нужно слегка размочить водой и намазать взбитым яйцом.

Ленивые чебуреки

Ингредиенты:

  • лаваш:
  • 500 г фарша;
  • 1 шт. лук;
  • 3 шт. яйцо;
  • 100 г тертого твердого сыра;
  • соль, перец, специи, зелень, кунжут.

Как приготовить:

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  1. Лук обжарить с фаршем, добавить специи, в конце – сыр. Когда фарш немного остынет, добавить нарезанную зелень и перемешать.
  2. Из лаваша вырезать круги с помощью тарелки. Выложить начинку, края лаваша смазать взбитым яйцом с внутренней стороны, сформировать чебурек, скрепить края, сильно их сжимая, и хорошо смазать сверху яйцом. Приготовить остальные чебуреки.
  3. Посыпать кунжутом, выложить на пергамент и выпекать 15 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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