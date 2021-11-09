Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Турецкий пирог без грамма теста – нужны картофель, фарш и твердый сыр

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 ноября, 18:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Роль теста досталась картофелю. В качестве начинки – любой фарш, болгарский перец разных цветов, это все предварительно обжаривается. Пирог запекается под слоем твердого тертого сыра
Турецкий пирог без теста
Турецкий пирог без теста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

Если вы любите сытные пироги, сейчас речь не идет о сладких, то этот турецкий пирог – действительно находка. В нем нет ни грамма муки, всю функцию теста выполняет картофельное пюре.

В пироге от GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ используется фарш, болгарский перец разных цветов, а запекается он под сырной корочкой.

Реклама

Турецкий пирог без теста

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля;
  • 20 мл молока;
  • 3 яйца;
  • 70 г сливочного масла;
  • 400 г фарша;
  • по 1 шт. лук, красный и желтый болгарский перец;
  • по 1 ч. л. соли, перца, красного перца;
  • 150 г твердого сыра;
  • помидоры черри.

Как приготовить:

  1. Пока картофель варится, обжарить фарш с крупно нарезанным луком и всеми перцами. Добавить специи, соль, перец. Готовить около 5 минут.
  2. В картофель добавить яйца, сливочное масло и соль, измельчить в пюре.
  3. В глубокую форму выложить половину пюре. На него распределить фарш с овощами и накрыть остальным пюре.
  4. Посыпать тертым сыром, выложить черри. Запекать при 180 градусах 20-25 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять