Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Турецький пиріг без грама тіста – потрібні картопля, фарш і твердий сир

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 листопада, 18:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Роль тіста дісталася картоплі. У якості начинки – будь-який фарш, болгарський перець різних кольорів, це все попередньо обсмажується. Пиріг запікається під шаром твердого тертого сиру
Турецький пиріг без тіста
Турецький пиріг без тіста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

Якщо ви любите ситні пироги, зараз не йдеться про солодкі, то цей турецький пиріг – справжня знахідка. У ньому немає жодного грама борошна, функцію тіста виконує картопляне пюре.

У пирозі від GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ використовується фарш, болгарський перець різних кольорів, а запікається він під сирною скоринкою.

Реклама

Турецький пиріг без тіста

Інгредієнти:

  • 1,5 кг картоплі;
  • 20 мл молока;
  • 3 яйця;
  • 70 г вершкового масла;
  • 400 г фаршу;
  • по 1 шт. цибуля, червоний та жовтий болгарський перець;
  • по 1 ч. л. солі, перцю, червоного перцю;
  • 150 г твердого сиру;
  • помідори чері.

Як приготувати:

  1. Поки картопля вариться, обсмажити фарш із крупно нарізаною цибулею та всіма перцями. Додати спеції, сіль, перець. Готувати близько 5 хвилин.
  2. У картоплю додати яйця, вершкове масло та сіль, подрібнити в пюре.
  3. У глибоку форму викласти половину пюре. На нього розподілити фарш з овочами та накрити рештою пюре.
  4. Посипати тертим сиром, викласти чері. Запікати за 180 градусів 20-25 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти