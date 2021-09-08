Начинки для пиріжків – 8 перевірених рецептів, які не підведуть

Якщо ви вирішили приготувати їх з м'ясом, то краще, щоб це була свинина. Вона соковитіша. Гриби, навпаки, мають бути позбавлені зайвої рідини, інакше вони не дадуть пиріжкам нормально пропектися

Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Звичайно, вдале тісто для пиріжків або пирогів – це теж важливо. Але вирішальна роль у цій справі відведена начинці. Якщо вона несоковита, недостатньо приправлена – смачних пиріжків можна не чекати. Один із секретів – трохи вершкового масла в начинці перед тим, як ви скріплюватимете краї тіста. Кількість інгредієнтів з рецептів нижче беріть на свій розсуд, підганяючи під консистенцію і смак, потрібні вам. Отже, якщо ви любите дивувати смачними пирогами і пиріжками під час сімейних обідів, то познайомтеся з рецептами нижче.

Картопляна начинка зі смаженою цибулею

Інгредієнти

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Картопля

Цибуля

Сіль, перець – за смаком

Масло вершкове

Спосіб приготування

Картоплю порізати на чотири частини, після закипання посолити. Час варіння 15-20 хвилин. Поки картопля вариться, обсмажити дрібно нарізану цибулю. Подрібнити картоплю на пюре, додати масло, цибулю і спеції. Ретельно перемішати.

Сирна начинка

Інгредієнти

Сир твердий

Сир ковбасний або плавлений

Часник, зелень

Трохи майонезу

Спосіб приготування

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Сир натерти на тертці, перемішати з майонезом. Додати часник через прес, зелень.

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Начинка з фаршу

Інгредієнти

Фарш свинячий

Цибуля

Олія для смаження

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

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Обсмажити цибулю на олії, додати фарш. Розминаючи великі грудки, посолити, поперчити і обсмажувати до готовності.

Картопляна начинка з курячою печінкою

Інгредієнти

Картопля

Куряча печінка (трохи менше від кількості картоплі)

Цибуля ріпчаста

Перець чорний мелений, сіль

Масло вершкове

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, обсушити, обсмажити з цибулею і спеціями. Картоплю відварити в солоній воді, перетворити на пюре. Змішати картопляне пюре з пюре з печінки, ретельно перемішати. Довести до смаку спеціями.

Сирна начинка (солона)

Інгредієнти

Сир

Часник

Сметана

По одному пучку петрушки і кропу

Мелений чорний перець і сіль – за смаком

Спосіб приготування

Дрібно посікти зелень. Часник подрібнити в пресі. Додати ці інгредієнти, а також сіль, перець, сметану до сиру. Перемішати.

Грибна начинка

Інгредієнти

Солоні гриби

Цибуля

Сметана

Вершкове масло

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Дрібно наріжте головки цибулі, обсмажте на олії. Гриби дрібно наріжте некрупно, викладіть їх до цибулі. Додайте сметану, перемішайте. Тушкуйте впродовж п'яти хвилин.

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Яєчна начинка із зеленню

Інгредієнти

Яйця зварені круто

Пучок зеленої цибулі

Кріп, сіль, перець

Вершкове масло

Спосіб приготування

Яйця нарізати дрібними кубиками, цибулю і кріп нарізати дрібно. Приправити і перемішати. Додавати потроху вершкового масла перед тим, як скріплюватимете краї тіста.

Яблучна начинка з корицею

Інгредієнти

Яблука

Масло вершкове

Тростинний цукор

Кориця

Спосіб приготування

Зняти з яблук шкірку, вирізати серцевину, дрібно нарізати. У сотейнику з товстим дном розтопити масло, додати цукор і готувати до розчинення цукру. Додати яблука, карамелізувати до м'якості 7-10 хвилин. Додати корицю і залишити для охолодження.

Як приготувати пиріжки самоси з овочевою начинкою – дивіться у відео.

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