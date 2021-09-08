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Начинки для пиріжків – 8 перевірених рецептів, які не підведуть

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 вересня, 16:45
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Якщо ви вирішили приготувати їх з м'ясом, то краще, щоб це була свинина. Вона соковитіша. Гриби, навпаки, мають бути позбавлені зайвої рідини, інакше вони не дадуть пиріжкам нормально пропектися
Пиріжки з капустою на кефірі
Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Звичайно, вдале тісто для пиріжків або пирогів – це теж важливо. Але вирішальна роль у цій справі відведена начинці. Якщо вона несоковита, недостатньо приправлена – смачних пиріжків можна не чекати. Один із секретів – трохи вершкового масла в начинці перед тим, як ви скріплюватимете краї тіста. Кількість інгредієнтів з рецептів нижче беріть на свій розсуд, підганяючи під консистенцію і смак, потрібні вам. Отже, якщо ви любите дивувати смачними пирогами і пиріжками під час сімейних обідів, то познайомтеся з рецептами нижче.

Картопляна начинка зі смаженою цибулею

Інгредієнти

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  • Картопля
  • Цибуля
  • Сіль, перець – за смаком
  • Масло вершкове

Спосіб приготування

  1. Картоплю порізати на чотири частини, після закипання посолити. Час варіння 15-20 хвилин.
  2. Поки картопля вариться, обсмажити дрібно нарізану цибулю.
  3. Подрібнити картоплю на пюре, додати масло, цибулю і спеції. Ретельно перемішати.

Сирна начинка

Інгредієнти

  • Сир твердий
  • Сир ковбасний або плавлений
  • Часник, зелень
  • Трохи майонезу

Спосіб приготування

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  1. Сир натерти на тертці, перемішати з майонезом.
  2. Додати часник через прес, зелень.

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Начинка з фаршу

Інгредієнти

  • Фарш свинячий
  • Цибуля
  • Олія для смаження
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

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  1. Обсмажити цибулю на олії, додати фарш.
  2. Розминаючи великі грудки, посолити, поперчити і обсмажувати до готовності.

Картопляна начинка з курячою печінкою

Інгредієнти

  • Картопля
  • Куряча печінка (трохи менше від кількості картоплі)
  • Цибуля ріпчаста
  • Перець чорний мелений, сіль
  • Масло вершкове

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку промити, обсушити, обсмажити з цибулею і спеціями.
  2. Картоплю відварити в солоній воді, перетворити на пюре.
  3. Змішати картопляне пюре з пюре з печінки, ретельно перемішати. Довести до смаку спеціями.

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Сирна начинка (солона)

Інгредієнти

  • Сир
  • Часник
  • Сметана
  • По одному пучку петрушки і кропу
  • Мелений чорний перець і сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Дрібно посікти зелень. Часник подрібнити в пресі.
  2. Додати ці інгредієнти, а також сіль, перець, сметану до сиру. Перемішати.

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Грибна начинка

Інгредієнти

  • Солоні гриби
  • Цибуля
  • Сметана
  • Вершкове масло
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Дрібно наріжте головки цибулі, обсмажте на олії. Гриби дрібно наріжте некрупно, викладіть їх до цибулі. Додайте сметану, перемішайте.
  2. Тушкуйте впродовж п'яти хвилин.

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Яєчна начинка із зеленню

Інгредієнти

  • Яйця зварені круто
  • Пучок зеленої цибулі
  • Кріп, сіль, перець
  • Вершкове масло

Спосіб приготування

  1. Яйця нарізати дрібними кубиками, цибулю і кріп нарізати дрібно. Приправити і перемішати.
  2. Додавати потроху вершкового масла перед тим, як скріплюватимете краї тіста.

Яблучна начинка з корицею

Інгредієнти

  • Яблука
  • Масло вершкове
  • Тростинний цукор
  • Кориця

Спосіб приготування

  1. Зняти з яблук шкірку, вирізати серцевину, дрібно нарізати.
  2. У сотейнику з товстим дном розтопити масло, додати цукор і готувати до розчинення цукру.
  3. Додати яблука, карамелізувати до м'якості 7-10 хвилин.
  4. Додати корицю і залишити для охолодження.

Як приготувати пиріжки самоси з овочевою начинкою – дивіться у відео.

Якщо є бажання приготувати закриту піцу кальцоне, то тут знайдете 3 ідеальні для цього начинки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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