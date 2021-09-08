Начинки для пирожков – 8 проверенных рецептов, которые не подведут

Если вы решили приготовить их с мясом, то лучше, чтоб это была свинина. Она сочнее. Грибы, наоборот, должны быть избавлены от лишней жидкости, иначе они не дадут пирожкам нормально пропечься

Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Конечно, отличное тесто для пирожков или пирогов – это тоже немаловажно. Но решающая роль в этом деле отведена начинке. Если она несочная, недостаточно приправлена – вкусных пирожков можно не ждать. Один из секретов – немного сливочного масла в начинке перед тем, как вы будете скреплять края теста. Количество ингредиентов из рецептов ниже берите на свое усмотрение, подгоняя под консистенцию и вкус, нужные вам. Итак, если вы любите удивлять вкусными пирогами и пирожками во время семейных обедов, то познакомьтесь с рецептами ниже.

Картофельная начинка с жареным луком

Ингредиенты

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Картофель

Лук

Соль, перец – по вкусу

Масло сливочное

Способ приготовления

Картофель порезать на четыре части, после закипания посолить. Время варки 15-20 минут. Пока картофель вариться, обжарить мелко нарезанный лук. Измельчить картофель в пюре, добавить сливочное масло, лук и специи. Тщательно перемешать.

Сырная начинка

Ингредиенты

Сыр твердый

Сыр колбасный или плавленый

Чеснок, зелень

Немного майонеза

Способ приготовления

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Сыр натереть на терке, перемешать с майонезом. Добавить чеснок через пресс, зелень.

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Начинка из фарша

Ингредиенты

Фарш свиной

Лук

Масло растительное для жарки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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Обжарить лук на масле, добавить фарш. Разминая крупные комки, посолить, поперчить и обжаривать до готовности.

Картофельная начинка с куриной печенью

Ингредиенты

Картофель

Куриная печень (чуть меньше от количества картофеля)

Лук репчатый

Перец черный молотый, соль

Масло сливочное

Способ приготовления

Куриную печень промыть, обсушить, обжарить с луком и специями. Картофель отварить в соленой воде, превратить в пюре. Смешать картофельное пюре с пюре из печени, тщательно перемешать. Довести до вкуса специями.

Творожная начинка (соленая)

Ингредиенты

Творог

Чеснок

Сметана

По одному пучку петрушки и укропа

Молотый черный перец и соль – по вкусу

Способ приготовления

Мелко порубить зелень. Чеснок измельчить в прессе. Добавить эти ингредиенты, а также соль, перец, сметану к творогу. Перемешать.

Грибная начинка

Ингредиенты

Соленые грибы

Лук

Сметана

Сливочное масло

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Мелко нарежьте головки лука, обжарьте на масле. Грибы нашинкуйте некрупно, выложите их к луку. Добавьте сметану, перемешайте. Потушите в течение пяти минут.

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Яичная начинка с зеленью

Ингредиенты

Яйца, сваренные вкрутую

Пучок зеленого лука

Укроп, соль, перец

Сливочное масло

Способ приготовления

Яйца нарезать мелкими кубиками, лук и укроп нарезать мелко. Приправить и перемешать. Добавлять понемногу сливочного масла перед тем, как будете скреплять края теста.

Яблочная начинка с корицей

Ингредиенты

Яблоки

Масло сливочное

Тростниковый сахар

Корица

Способ приготовления

Снять с яблок кожуру, вырезать сердцевину, мелко нарезать. В сотейнике с толстым дном растопить масло, добавить сахар и готовить до растворения сахара. Добавить яблоки, карамелизировать до мягкости 7-10 минут. Добавить корицу и оставить для остывания.

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