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Начинки для пирожков – 8 проверенных рецептов, которые не подведут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
8 сентября, 16:45
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Если вы решили приготовить их с мясом, то лучше, чтоб это была свинина. Она сочнее. Грибы, наоборот, должны быть избавлены от лишней жидкости, иначе они не дадут пирожкам нормально пропечься
Пирожки с капустой на кефире
Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Конечно, отличное тесто для пирожков или пирогов – это тоже немаловажно. Но решающая роль в этом деле отведена начинке. Если она несочная, недостаточно приправлена – вкусных пирожков можно не ждать. Один из секретов – немного сливочного масла в начинке перед тем, как вы будете скреплять края теста. Количество ингредиентов из рецептов ниже берите на свое усмотрение, подгоняя под консистенцию и вкус, нужные вам. Итак, если вы любите удивлять вкусными пирогами и пирожками во время семейных обедов, то познакомьтесь с рецептами ниже.

Картофельная начинка с жареным луком

Ингредиенты

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  • Картофель
  • Лук
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло сливочное

Способ приготовления

  1. Картофель порезать на четыре части, после закипания посолить. Время варки 15-20 минут.
  2. Пока картофель вариться, обжарить мелко нарезанный лук.
  3. Измельчить картофель в пюре, добавить сливочное масло, лук и специи. Тщательно перемешать.

Сырная начинка

Ингредиенты

  • Сыр твердый
  • Сыр колбасный или плавленый
  • Чеснок, зелень
  • Немного майонеза

Способ приготовления

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  1. Сыр натереть на терке, перемешать с майонезом.
  2. Добавить чеснок через пресс, зелень.

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Начинка из фарша

Ингредиенты

  • Фарш свиной
  • Лук
  • Масло растительное для жарки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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  1. Обжарить лук на масле, добавить фарш.
  2. Разминая крупные комки, посолить, поперчить и обжаривать до готовности.

Картофельная начинка с куриной печенью

Ингредиенты

  • Картофель
  • Куриная печень (чуть меньше от количества картофеля)
  • Лук репчатый
  • Перец черный молотый, соль
  • Масло сливочное

Способ приготовления

  1. Куриную печень промыть, обсушить, обжарить с луком и специями.
  2. Картофель отварить в соленой воде, превратить в пюре.
  3. Смешать картофельное пюре с пюре из печени, тщательно перемешать. Довести до вкуса специями.

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Творожная начинка (соленая)

Ингредиенты

  • Творог
  • Чеснок
  • Сметана
  • По одному пучку петрушки и укропа
  • Молотый черный перец и соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мелко порубить зелень. Чеснок измельчить в прессе.
  2. Добавить эти ингредиенты, а также соль, перец, сметану к творогу. Перемешать.

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Грибная начинка

Ингредиенты

  • Соленые грибы
  • Лук
  • Сметана
  • Сливочное масло
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мелко нарежьте головки лука, обжарьте на масле. Грибы нашинкуйте некрупно, выложите их к луку. Добавьте сметану, перемешайте.
  2. Потушите в течение пяти минут.

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Яичная начинка с зеленью

Ингредиенты

  • Яйца, сваренные вкрутую
  • Пучок зеленого лука
  • Укроп, соль, перец
  • Сливочное масло

Способ приготовления

  1. Яйца нарезать мелкими кубиками, лук и укроп нарезать мелко. Приправить и перемешать.
  2. Добавлять понемногу сливочного масла перед тем, как будете скреплять края теста.

Яблочная начинка с корицей

Ингредиенты

  • Яблоки
  • Масло сливочное
  • Тростниковый сахар
  • Корица

Способ приготовления

  1. Снять с яблок кожуру, вырезать сердцевину, мелко нарезать.
  2. В сотейнике с толстым дном растопить масло, добавить сахар и готовить до растворения сахара.
  3. Добавить яблоки, карамелизировать до мягкости 7-10 минут.
  4. Добавить корицу и оставить для остывания.

Как приготовить пирожки самосы с овощной начинкой – смотрите в видео.

Если есть желание приготовить закрытую пиццу кальцоне, то здесь найдете 3 идеальные для этого начинки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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