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Ленивый хачапури – как обеспечить себя завтраком за 15 минут

Ирина Маслова
15 июня, 07:01
Желателен сулугуни, но может быть любой другой сыр, который хорошо плавится. Тесто замешивается на молоке, а хачапури готовится на сковороде

Когда во время завтрака присутствует сыр, можно говорить с некоторой уверенностью, что есть после него быстро не захочется. Вариантов ленивых хачапури много, его можно сделать слоистым с помощью лаваша.

Можно поступить иначе и приготовить его еще быстрее, на сковороде. Ольга Матвей предлагает такой рецепт.

Рецепт ленивого хачапури на завтрак

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Замешивается на одном яйце и стакане молока. Если сыр слишком соленый, нужно быть осторожней, чтобы не пересолить тесто. Жарится ленивый хачапури под крышкой.

Ленивый хачапури на завтрак

Ленивый хачапури на завтрак

Ингредиенты:

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  • яйцо;
  • молоко – 250 мл;
  • мука – 150 г;
  • сулугуни – 300 г;
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Сыр натереть, яйцо взбить с солью и молоком.
  2. В яичную смесь добавить сыр и муку, перемешать.
  3. Хорошо смазать сковороду сливочным маслом. Выложить массу для хачапури и разровнять.
  4. Готовить под крышкой семь-восемь минут, жарить с другой стороны, довести до готовности под крышкой.

Как готовит ленивый хачапури автор рецепта, можно увидеть в ролике ниже.

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