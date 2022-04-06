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Ленивый завтрак всего из трех продуктов – хлеба, яиц и сыра

Ирина Маслова
6 апреля, 07:01
Сыр можно брать твердый или плавленый. Лучше, если хлеб будет белым. Завтрак готовится за 15 минут

Как показывает практика, ленивый – не значит невкусный. Обязательно сделайте вареники из творога, не пожалеете.

Нужно сказать, что этот завтрак не только мегабыстрый, он еще и достаточно сытный.

Горячие бутерброды / Фото: www.brit.co

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Представьте, что на кусочке хлеба лежит тертый сыр, в нем – яйцо и все это дело запекается в духовке.

То есть, несколько таких вот бутербродов – и о еде можно забыть надолго.

Ленивый завтрак из хлеба, яиц и сыра

Ингредиенты:

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  • по 5 ломтиков хлеба, яиц;
  • 150 г твердого или плавленого сыра;
  • соль, перец, паприка.

Рецепт ленивого хачапури, для которого нужен лаваш, читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Противень смазать растительным или топленым сливочным маслом. Выложить хлеб.
  2. Сыр мелко натереть, выложить на хлеб и сделать углубление.
  3. В каждое углубление вбить по яйцу. Добавить соль, перец и специи.
  4. Запекать пять-семь минут в разогретой до 190 градусов духовке.