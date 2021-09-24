Лучшие заготовки из облепихи на зиму – от соуса к мясу до варенья с грецкими орехами

Историки утверждают, что об облепихе и ее невероятных свойствах было известно еще древним грекам. Она улучшает состояние организма в целом, укрепляет иммунитет. Облепиха – один из главных ингредиентов осенне-зимних чаев и глинтвейнов. Кроме того, ее можно заморозить и приготовить соус к мясу или птице. Вместе с разными заготовками из кизила, пришло время заняться этой ярко желтой ягодой.
Замороженная облепиха
Замороженная облепиха / Фото: instagram.com/poli_obergan/
Рецепты заготовок из облепихи на зиму / Фото: Depositphotos
Как приготовить:
- Ягоды перебрать, тщательно промыть, убрать порченную и хорошо обсушить.
- Теперь их нужно немного приморозить. Поверхность, на которой будет облепиха, нужно застелить пергаментом и разложить ягоды.
- Поставить в морозилку на полчаса при температуре -20 градусов.
- Разложить в пластиковые контейнеры и вернуть в морозильную камеру.
Желе из облепихи
Желе из облепихи / Фото: instagram.com/dom_s_rozmarinom/
Ингредиенты:
- 900 г облепиха;
- 800 г сахар;
- 3 ст. л. тертый имбирь;
- 3 бутона гвоздика;
- 1 ст. л корица;
- 1 ч. л. мускатный орех;
- 3 ст. л. сок лимона.
Как приготовить:
- Облепиху промыть, немного просушить и протереть через сито. Засыпать сахаром. Оставить минимум на 6 часов.
- Поставить кастрюлю с облепихой и сахаром на огонь и добавить тертый имбирь. довести до кипения и проварить 5-7 минут.
- Добавить корицу, гвоздику, мускатный орех и сок лимона.
- Проварить еще несколько минут и разложить по стерилизованным банкам.
Соус из облепихи
Соус из облепихи / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (для больших объемов соуса увеличивайте количество):
- 50 мл вода;
- 2-3 ч. л. картофельный крахмал;
- 1 ст. л. мед;
- 200 г облепиха;
- 4 шт. перец горошком;
- 2 зуб. чеснок;
- соль, тимьян – по две щепотки.
Как приготовить:
- Измельчить ягоды в блендере, перетереть через сито.
- Растереть в ступке перец, чеснок, тимьян и соль в однородную пасту. Добавить к облепихе. Перемешать.
- Добавить мед и разведенный в воде крахмал.
- Варить на среднем огне в течение 3 минут.
- Вылить в стерилизованную банку.
Облепиховое варенье с грецкими орехами
Облепиховое варенье с грецкими орехами / Фото: instagram.com/sikora.aliona/
Ингредиенты:
- 1 кг облепиха;
- 800 г сахар;
- 300 г грецкие орехи.
Как приготовить:
- Ягоды тщательно промыть, засыпать сахаром, оставить на 2 часа.
- Готовить на медленном огне, когда сахар растворится, увеличить огонь и довести до кипения. Готовить 10 минут
- Орехи предварительно просушить на сковороде, добавить в варенье. Готовить еще 10 минут.
- Разлить в стерилизованные банки.
Облепиха в собственном соку на зиму
Облепиха в собственном соку / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 кг облепиха;
- 1,4 кг сахар.
Как приготовить:
- Промытую и обсушенную облепиху насыпать в стерилизованные банки слоем в 3 см. Пересыпать сахаром. Так заполнить все банки.
- Закрыть крышкой и оставить при комнатной температуре 12 часов.
- Убрать в холодильник. Через несколько недель облепиха в собственном соку будет готова.
- Хранить в холодильнике.
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