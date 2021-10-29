Макароны, колбаса и кукуруза – из этих простых ингредиентов получится вкусный ужин

Конечно, одной кукурузой можно не ограничиваться. Вonappetit.com рекомендуют взять немного цветной капусты или брокколи, кабачки или даже стручковую фасоль.

В любом случае, благодаря сливочному маслу и пармезану, это блюдо превратится в красочный сытный ужин.

Макароны с колбасой и кукурузой / Фото: www.bonappetit.com

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То есть если любите макароны или запеканки с ними, этот рецепт нужно воспроизвести.

Макароны с колбасой и кукурузой

Ингредиенты:

300 г макарон;

3 зуб. чеснока измельченного;

400 г колбасы, сырокопченой;

2 веточки базилика, плюс 1 стакан листьев для сервировки;

половина ч. л. красного перца;

100 г кукурузы консервированной;

70 г сливочного масла;

50 г пармезана;

перец, соль, оливковое масло.

Как приготовить:

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