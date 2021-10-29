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Макароны, колбаса и кукуруза – из этих простых ингредиентов получится вкусный ужин

Ирина Маслова
29 октября, 18:01
Паста может быть любой, кроме спагетти. Колбасу лучше брать сыровяленую или салями. Немного пармезана даст приятную текстуру, украшается этот ужин базиликом

Конечно, одной кукурузой можно не ограничиваться. Вonappetit.com рекомендуют взять немного цветной капусты или брокколи, кабачки или даже стручковую фасоль.

В любом случае, благодаря сливочному маслу и пармезану, это блюдо превратится в красочный сытный ужин.

Макароны с колбасой и кукурузой / Фото: www.bonappetit.com

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То есть если любите макароны или запеканки с ними, этот рецепт нужно воспроизвести.

Макароны с колбасой и кукурузой

Ингредиенты:

  • 300 г макарон;
  • 3 зуб. чеснока измельченного;
  • 400 г колбасы, сырокопченой;
  • 2 веточки базилика, плюс 1 стакан листьев для сервировки;
  • половина ч. л. красного перца;
  • 100 г кукурузы консервированной;
  • 70 г сливочного масла;
  • 50 г пармезана;
  • перец, соль, оливковое масло.

Как приготовить:

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  1. Сварите макароны в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой, периодически помешивая, до состояния аль денте. Слейте воду, оставив 2 стакана.
  2. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанную колбасу и готовьте, измельчая деревянной лопаткой, пока она не подрумянится и не прожарится, 6-8 минут. Шумовкой переложите колбасу на тарелку.
  3. Добавьте чеснок, готовьте 2 минуты, помешивая. Добавьте веточки базилика и красный перец, готовьте 1 минуту.
  4. Добавьте кукурузу и половину стакана воды из-под макарон и готовьте, помешивая, 3 минуты.
  5. Положите пасту и влейте 1 стакан воды из-под макарон. Затем добавьте сливочное масло и готовьте 5-7 минут.
  6. Добавьте третью часть пармезана, верните колбасу в кастрюлю и готовьте 1 минуту. Доведите до вкуса солью и перцем.
  7. Разложите макароны по тарелкам, сверху положите листья базилика и пармезан.