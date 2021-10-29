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Макарони, ковбаса та кукурудза – з цих простих інгредієнтів вийде смачна вечеря

Ірина Маслова
29 жовтня, 18:01
Паста може бути будь-якою, крім спагеті. Ковбасу краще брати сиров'ялену або салямі. Трохи пармезану надасть приємної текстури, прикрашається ця вечеря базиліком

Звісно, однією кукурудзою можна не обмежуватись. Вonappetit.com рекомендують взяти трохи цвітної капусти або броколі, кабачки або навіть стручкову квасолю.

У будь-якому разі, завдяки вершковому маслу та пармезану, ця страва перетвориться на барвисту ситну вечерю.

Макарони з ковбасою та кукурудзою / Фото: www.bonappetit.com

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Тобто якщо любите макарони або запіканки з ними, цей рецепт потрібно відтворити.

Макарони з ковбасою та кукурудзою

Інгредієнти:

  • 300 г макаронів;
  • 3 зуб. часнику подрібненого;
  • 400 г ковбаси, сирокопченої;
  • 2 гілочки базиліку, плюс 1 склянка листя для сервірування;
  • половина ч. л. червоного перцю;
  • 100 г кукурудзи консервованої;
  • 70 г вершкового масла;
  • 50 г пармезану;
  • перець, сіль, оливкова олія.

Як приготувати:

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  1. Зваріть макарони у великій каструлі в підсоленій воді, періодично помішуючи, до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 2 склянки.
  2. Нагрійте олію у сковороді на середньому вогні. Додайте нарізану ковбасу і готуйте, подрібнюючи дерев'яною лопаткою, доки вона не підрум'яниться і не просмажиться, 6-8 хвилин. Шумівкою перекладіть ковбасу на тарілку.
  3. Додайте часник, готуйте 2 хвилини, помішуючи. Додайте гілочки базиліку та червоний перець, готуйте 1 хвилину.
  4. Додайте кукурудзу та половину склянки води з-під макаронів і готуйте, помішуючи, 3 хвилини.
  5. Покладіть пасту та налийте 1 склянку води з-під макаронів. Потім додайте вершкове масло та готуйте 5-7 хвилин.
  6. Додайте третину пармезану, поверніть ковбасу в каструлю і готуйте 1 хвилину. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
  7. Розкладіть макарони по тарілках, зверху покладіть листя базиліку та пармезану.