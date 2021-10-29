Макарони, ковбаса та кукурудза – з цих простих інгредієнтів вийде смачна вечеря

Звісно, однією кукурудзою можна не обмежуватись. Вonappetit.com рекомендують взяти трохи цвітної капусти або броколі, кабачки або навіть стручкову квасолю.
У будь-якому разі, завдяки вершковому маслу та пармезану, ця страва перетвориться на барвисту ситну вечерю.
Макарони з ковбасою та кукурудзою / Фото: www.bonappetit.com
Тобто якщо любите макарони або запіканки з ними, цей рецепт потрібно відтворити.
Макарони з ковбасою та кукурудзою
Інгредієнти:
- 300 г макаронів;
- 3 зуб. часнику подрібненого;
- 400 г ковбаси, сирокопченої;
- 2 гілочки базиліку, плюс 1 склянка листя для сервірування;
- половина ч. л. червоного перцю;
- 100 г кукурудзи консервованої;
- 70 г вершкового масла;
- 50 г пармезану;
- перець, сіль, оливкова олія.
Як приготувати:
- Зваріть макарони у великій каструлі в підсоленій воді, періодично помішуючи, до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 2 склянки.
- Нагрійте олію у сковороді на середньому вогні. Додайте нарізану ковбасу і готуйте, подрібнюючи дерев'яною лопаткою, доки вона не підрум'яниться і не просмажиться, 6-8 хвилин. Шумівкою перекладіть ковбасу на тарілку.
- Додайте часник, готуйте 2 хвилини, помішуючи. Додайте гілочки базиліку та червоний перець, готуйте 1 хвилину.
- Додайте кукурудзу та половину склянки води з-під макаронів і готуйте, помішуючи, 3 хвилини.
- Покладіть пасту та налийте 1 склянку води з-під макаронів. Потім додайте вершкове масло та готуйте 5-7 хвилин.
- Додайте третину пармезану, поверніть ковбасу в каструлю і готуйте 1 хвилину. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
- Розкладіть макарони по тарілках, зверху покладіть листя базиліку та пармезану.