Макарони, ковбаса та кукурудза – з цих простих інгредієнтів вийде смачна вечеря

Звісно, однією кукурудзою можна не обмежуватись. Вonappetit.com рекомендують взяти трохи цвітної капусти або броколі, кабачки або навіть стручкову квасолю.

У будь-якому разі, завдяки вершковому маслу та пармезану, ця страва перетвориться на барвисту ситну вечерю.

Макарони з ковбасою та кукурудзою / Фото: www.bonappetit.com

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Тобто якщо любите макарони або запіканки з ними, цей рецепт потрібно відтворити.

Макарони з ковбасою та кукурудзою

Інгредієнти:

300 г макаронів;

3 зуб. часнику подрібненого;

400 г ковбаси, сирокопченої;

2 гілочки базиліку, плюс 1 склянка листя для сервірування;

половина ч. л. червоного перцю;

100 г кукурудзи консервованої;

70 г вершкового масла;

50 г пармезану;

перець, сіль, оливкова олія.

Як приготувати:

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