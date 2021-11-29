Майонез на молоке и без яиц – готовится за 10 минут и точно полезнее магазинного

Процесс поиска новогодних блюд и закупки продуктов для многих начался. И многие стараются не покупать необходимую для множества рецептов горчицу, а делать ее самостоятельно.
То же самое касается майонеза. Рецептов домашнего соуса очень много. Время для экспериментов есть, так что попробуйте и этот рецепт.
Домашний майонез / Фото: Инстаграм
Его автор – Калнина Наталья – уточняет, что жирность молока не имеет значения. Главное, чтобы оно было комнатной температуры иначе майонез не получится.
Домашний майонез
Ингредиенты:
- Молоко (комнатной температуры) – 100 мл
- Растительное масло – 200 мл
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Чеснок сушеный – 1/3 ч. л.
- Соль – 1/2 ч .л.
Как приготовить:
- В стакан блендера влить молоко. Добавить растительное масло комнатной температуры. Взбить.
- Как только майонез загустел, добавить горчицу, сухой чеснок, соль лимонный сок. Взбить до густого состояния. Хранить в контейнере в холодильнике.