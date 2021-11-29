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Майонез на молоці та без яєць – готується за 10 хвилин і точно корисніший за магазинний

Ірина Маслова
29 листопада, 17:30
Він ідеально підійде як для салатів, так і бутербродів. Молоко та олія мають бути кімнатної температури. Також потрібні лимонний сік, сушений часник і трохи гірчиці

Процес пошуку новорічних страв та закупівлі продуктів для багатьох розпочався. І багато хто намагається не купувати необхідну для безлічі рецептів гірчицю, а робити її самостійно.

Те ж саме стосується майонезу. Рецептів домашнього соусу дуже багато. Час для експериментів є, тож спробуйте і цей рецепт.

Домашній майонез / Фото: Инстаграм

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Його авторка – Калніна Наталія – уточнює, що жирність молока не має значення. Головне, щоб воно було кімнатної температури, інакше майонез не вийде.

Домашній майонез

Інгредієнти:

  • Молоко (кімнатної температури) – 100 мл
  • Олія – 200 мл
  • Лимонний сік – 2 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Часник сушений – 1/3 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч.л.

Як приготувати:

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  1. У склянку блендера влити молоко. Додати олію кімнатної температури. Збити.
  2. Щойно майонез загуснув, додати гірчицю, сухий часник, сіль лимонний сік. Збити до густого стану. Зберігати у контейнері в холодильнику.