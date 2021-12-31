"Мимоза" на Новый год – рецепты с сардинами и красной рыбой

Несмотря на огромный ассортимент современных новогодних салатов, оливье в разных вариациях и "Мимоза" часто оказываются на столе.

Ведь, по сути, Новый год – это для многих главный повод приготовить, в частности, "Мимозу".

Рецепты салата "Мимоза" на Новый год / Фото: freepik.com

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Традиционно она готовится из консервированной рыбы с обязательным добавлением тертого сливочного масла.

Это проверенные редакцией рецепты. Для "Мимозы" с сардинами нужен твердый сыр. Другой салат готовится с слабосоленой красной рыбой.

"Мимоза" с красной рыбой

"Мимоза" с красной рыбой / Фото: instagram.com/miss_krevetka

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Ингредиенты:

200 г красной рыбы;

3 яйца;

2 картофелины;

1 морковь;

половина луковицы;

50 г сыра;

70 г майонеза.

Как приготовить:

Отдельно натереть вареные желтки и белки, сыр, картофель и морковь. Лук нарезать полукольцами. Сформировать салат слоями: картофель, майонез, желтки, майонез, лук, майонез, сыр, майонез, белки, майонез, морковь, майонез. Украсить слайсами из красной рыбы.

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"Мимоза" с сардинами

"Мимоза" с сардинами / Фото: instagram.com/dzham_cake__cherkessk

Ингредиенты:

3 средних отварных картофеля;

1 большая отварная морковь;

4 отварных яйца;

1 банка сардин;

1 луковица;

1 ст. л. уксуса для маринования лука;

250 мл майонеза;

100 г твердого сыра.

Как приготовить: