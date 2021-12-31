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"Мимоза" на Новый год – рецепты с сардинами и красной рыбой

Ирина Маслова
31 декабря, 12:17
Салат с сардинами – это классическая "Мимоза", усилит ее вкус немного тертого твердого сыра. Для второго салата нужна любая слабосоленая красная рыба

Несмотря на огромный ассортимент современных новогодних салатов, оливье в разных вариациях и "Мимоза" часто оказываются на столе.

Ведь, по сути, Новый год – это для многих главный повод приготовить, в частности, "Мимозу".

Рецепты салата "Мимоза" на Новый год / Фото: freepik.com

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Традиционно она готовится из консервированной рыбы с обязательным добавлением тертого сливочного масла.

Это проверенные редакцией рецепты. Для "Мимозы" с сардинами нужен твердый сыр. Другой салат готовится с слабосоленой красной рыбой.

"Мимоза" с красной рыбой

"Мимоза" с красной рыбой / Фото: instagram.com/miss_krevetka

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Ингредиенты:

  • 200 г красной рыбы;
  • 3 яйца;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • половина луковицы;
  • 50 г сыра;
  • 70 г майонеза.

Как приготовить:

  1. Отдельно натереть вареные желтки и белки, сыр, картофель и морковь. Лук нарезать полукольцами.
  2. Сформировать салат слоями: картофель, майонез, желтки, майонез, лук, майонез, сыр, майонез, белки, майонез, морковь, майонез.
  3. Украсить слайсами из красной рыбы.

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"Мимоза" с сардинами

"Мимоза" с сардинами / Фото: instagram.com/dzham_cake__cherkessk

Ингредиенты:

  • 3 средних отварных картофеля;
  • 1 большая отварная морковь;
  • 4 отварных яйца;
  • 1 банка сардин;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. уксуса для маринования лука;
  • 250 мл майонеза;
  • 100 г твердого сыра.

Как приготовить:

  1. Лук мелко нарезать и замариновать в 1 ст. л. уксуса и кипятке на 20 минут.
  2. Все овощи натереть на терке. Желтки и белки натереть отдельно.
  3. Собрать салат солями: картофель, майонез, рыба, лук, морковь, майонез, белки, майонез, сыр, майонез.
  4. Украсить тертыми желтками.