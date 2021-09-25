Моккачино или Дамский кофе – особенности приготовления и лучшие рецепты

Как капучино, только с шоколадом – это если быстро охарактеризовать этот кофейный напиток. Его даже подают, как капучино, – в прогретой чашке или айриш-бокале и не перемешивают. Но важны пропорции. У моккачино они строго свои. Если их знать и иметь дома хороший кофе, то приготовить напиток несложно.
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Моккачино - как приготовить и особенности подачи / Фото: Инстаграм
Дамский, потому что в свое время он был очень популярен среди женского населения США. Ведь в моккачино немного кофе, нежное взбитое молоко и такой любимый шоколад. Кстати, там этот напиток называют "мокка" или "мокко".
Есть версия, что моккачино придумали в Италии специально для американских туристов. Они не хотели пить крепкий эспрессо или ристретто. И чтобы полностью ублажить их, бариста стали готовить напиток с молоком и шоколадом.
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Классические пропорции моккачино и особенности приготовления
Это кофе и молоко в пропорциях 1:2 с добавлением шоколада. В отличие от латте, никаких сиропов и тем более топпингов моккачино не нужно. Разве что можно усилить его вкус щепоткой корицы или мускатного ореха.
Что касается процесса, то здесь важно не только хорошо сварить эспрессо. Шоколад в молоке лучше растворять на водяной бане. В теплое молоко вливать шоколад нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность. Также аккуратно добавляется эспрессо. Для тех, кто любит взбитые сливки, можно добавить их сверху.
Хотя последовательность ингредиентов в чашке каждый выбирает для себя. В домашних условиях это непринципиально.
Классический моккачино
Ингредиенты:
- эспрессо – 50 мл;
- подогретое молоко – 100 мл;
- шоколадный сироп – 50 г. Если будете растапливать шоколад на водяной бане, то нужно несколько кусочков;
- взбитые сливки – по желанию;
- какао, корица – для подачи.
Как приготовить:
- Сварить кофе. Добавить сахар по желанию.
- Шоколадный сироп влить в чашку. Или растопить шоколад с небольшим количеством молока на водяной бане и вылить в чашку.
- Добавить теплое молоко и аккуратно влить эспрессо.
- Украсить по вкусу.
Моккачино с какао
Ингредиенты:
- какао – 3 ч. л.;
- сахарная пудра – 1 ч. л.;
- молоко – 100 мл;
- сахар – 1 ч. л. или по вкусу;
- эспрессо – 50 мл;
- взбитые сливки – 2 ст. л.;
- какао, корица – для подачи.
Как приготовить:
- Сварить какао (2 ч. л.), добавить сахар по вкусу. Затем приготовить эспрессо.
- В чашку налить какао, потом – кофе.
- Смешать какао (1 ч. л.) и сахарную пудру, размешать.
- В чашку налить какао, затем – кофе.
- Сверху выложить взбитые сливки, посыпать смесью какао и пудры.
Моккачино с белым шоколадом
Ингредиенты:
- белый шоколад – 50 г;
- эспрессо – 30 мл;
- молоко – 100 мл;
- корица, какао – для подачи.
Как приготовить:
- Растопить шоколад в молоке на водяной бане. Вылить в прогретую чашку.
- Добавить эспрессо, украсить какао или корицей.