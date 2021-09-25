Мокачино або Дамська кава – особливості приготування і кращі рецепти

Як капучино, тільки із шоколадом – це якщо швидко охарактеризувати цей кавовий напій. Його навіть подають, як капучино, – в прогрітій чашці або айриш-келиху і не перемішують. Але важливі пропорції. У мокачино вони суворо свої. Якщо їх знати і мати вдома хорошу каву, то приготувати напій нескладно.
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Мокачино - як приготувати і особливості подачі / Фото: Инстаграм
Дамська, бо свого часу мокачино був дуже популярний серед жіночого населення США. Адже в мокачино трохи кави, ніжне збите молоко і такий улюблений шоколад. До речі, там цей напій називають "мока" або "моко".
Є версія, що мокачино придумали в Італії спеціально для американських туристів. Вони не хотіли пити міцний еспресо або ристрето. І щоби повністю задовольнити їх, бариста стали готувати напій з молоком і шоколадом.
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Класичні пропорції мокачино та особливості приготування
Це кава і молоко в пропорціях 1:2 з додаванням шоколаду. На відміну від лате, ніяких сиропів і тим паче топінгів мокачино не потрібно. Хіба що можна посилити його смак дрібкою кориці або мускатного горіха.
Щодо процесу, то тут важливо не тільки добре зварити еспресо. Шоколад з молоком краще розчиняти на водяній бані. У тепле молоко вливати шоколад потрібно дуже обережно, щоб не порушити цілісність. Також акуратно додається еспресо. Для тих, хто любить збиті вершки, можна додати їх зверху.
Хоча послідовність інгредієнтів у чашці кожен вибирає для себе. У домашніх умовах це непринципово.
Класичний мокачино
Інгредієнти:
- еспресо – 50 мл;
- підігріте молоко – 100 мл;
- шоколадний сироп – 50 г. Якщо будете розтоплювати шоколад на водяній бані, то потрібно кілька шматочків;
- збиті вершки – за бажанням;
- какао, кориця – для подачі.
Як приготувати:
- Зварити каву. Додати цукор за бажанням.
- Шоколадний сироп влити в чашку. Або розтопити шоколад із невеликою кількістю молока на водяній бані і вилити в чашку.
- Додати тепле молоко і акуратно влити еспресо.
- Прикрасити за смаком.
Мокачино з какао
Інгредієнти:
- какао – 3 ч. л.;
- цукрова пудра – 1 ч. л.;
- молоко – 100 мл;
- цукор – 1 ч. л. або за смаком;
- еспресо – 50 мл;
- збиті вершки – 2 ст. л.;
- какао, кориця – для подачі.
Як приготувати:
- Зварити какао (2 ч. л.), додати цукор за смаком. Потім приготувати еспресо.
- У чашку налити какао, потім – каву.
- Змішати какао (1 ч. л.) і цукрову пудру, розмішати.
- У чашку налити какао, потім – каву.
- Зверху викласти збиті вершки, посипати сумішшю какао і пудри.
Мокачино з білим шоколадом
Інгредієнти:
- білий шоколад – 50 г;
- еспресо – 30 мл;
- молоко – 100 мл;
- кориця, какао – для подачі.
Як приготувати:
- Розтопити шоколад в молоці на водяній бані. Вилити в прогріту чашку.
- Додати еспресо, прикрасити какао або корицею.