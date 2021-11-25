Мясо как в ресторане – оно получится, если жарить его в крепком черном чае

Устроить ресторан, а именно – приготовить что-то необычное и страшно вкусное на собственной кухне – можно.

Главное – воспользоваться подсказками и советами опытных людей. Есть предположение, что мало кто шел на эксперимент и тушил мясо в крепком черном чае. Оказывается, он помогает мясу держать в себе всю сочность.

Рецепт мяса как в ресторане / Фото: Цветкова Наталья

Реклама

Фудблогер Наталья Цветкова советует: мясо нужно жарить на сильно разогретой сковороде. Таким образом, соки как бы запечатаются внутри каждого кусочка.

Подавать эту говядину можно с картофельным пюре. Кстати, тоже приготовленным по советам мировых шеф-поваров.

Мясо как в ресторане – рецепт

Ингредиенты:

Реклама

Говядина – 600 г

Лук – 2-3 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Крепкий черный чай – 300 мл

Чернослив – 150 г

Чеснок – 3 зуб.

Соль, смесь перцев, кориандр, свежая зелень – по вкусу

Как приготовить: