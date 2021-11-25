Мясо как в ресторане – оно получится, если жарить его в крепком черном чае

Устроить ресторан, а именно – приготовить что-то необычное и страшно вкусное на собственной кухне – можно.
Главное – воспользоваться подсказками и советами опытных людей. Есть предположение, что мало кто шел на эксперимент и тушил мясо в крепком черном чае. Оказывается, он помогает мясу держать в себе всю сочность.
Рецепт мяса как в ресторане / Фото: Цветкова Наталья
Фудблогер Наталья Цветкова советует: мясо нужно жарить на сильно разогретой сковороде. Таким образом, соки как бы запечатаются внутри каждого кусочка.
Подавать эту говядину можно с картофельным пюре. Кстати, тоже приготовленным по советам мировых шеф-поваров.
Мясо как в ресторане – рецепт
Ингредиенты:
- Говядина – 600 г
- Лук – 2-3 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Крепкий черный чай – 300 мл
- Чернослив – 150 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, смесь перцев, кориандр, свежая зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Мясо, лук и болгарский перец нарезать крупными кубиками.
- Обжарить мясо на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки на растительном масле. Переложить на тарелку.
- В той же сковороде обжарить лук до его размягчения, добавить к луку мясо и перемешать. Залить мясо примерно наполовину крепким черным чаем.
- Когда чай закипит в сковороде, добавить болгарский перец. По желанию можно добавить морковь.
- Затем добавить чернослив и перемешать. Накрыть крышкой, убавить огонь и тушить 30-40 минут.
- За 10 минут до готовности добавить соль, кориандр и смесь перцев по вкусу. Накрыть крышкой и продолжать тушить.
- В конце добавить пропущенный через пресс чеснок и зелень. Перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.