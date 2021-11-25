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Мясо как в ресторане – оно получится, если жарить его в крепком черном чае

Ирина Маслова
25 ноября, 18:15
Чай добавляется после того, как мясо обжарится со всех сторон. Оно может быть любым, в этом рецепте – говядина. Также нужны болгарский перец, морковь и немного чернослива

Устроить ресторан, а именно – приготовить что-то необычное и страшно вкусное на собственной кухне – можно.

Главное – воспользоваться подсказками и советами опытных людей. Есть предположение, что мало кто шел на эксперимент и тушил мясо в крепком черном чае. Оказывается, он помогает мясу держать в себе всю сочность.

Рецепт мяса как в ресторане / Фото: Цветкова Наталья

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Фудблогер Наталья Цветкова советует: мясо нужно жарить на сильно разогретой сковороде. Таким образом, соки как бы запечатаются внутри каждого кусочка.

Подавать эту говядину можно с картофельным пюре. Кстати, тоже приготовленным по советам мировых шеф-поваров.

Мясо как в ресторане – рецепт

Ингредиенты:

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  • Говядина – 600 г
  • Лук – 2-3 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Крепкий черный чай – 300 мл
  • Чернослив – 150 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль, смесь перцев, кориандр, свежая зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Мясо, лук и болгарский перец нарезать крупными кубиками.
  2. Обжарить мясо на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки на растительном масле. Переложить на тарелку.
  3. В той же сковороде обжарить лук до его размягчения, добавить к луку мясо и перемешать. Залить мясо примерно наполовину крепким черным чаем.
  4. Когда чай закипит в сковороде, добавить болгарский перец. По желанию можно добавить морковь.
  5. Затем добавить чернослив и перемешать. Накрыть крышкой, убавить огонь и тушить 30-40 минут.
  6. За 10 минут до готовности добавить соль, кориандр и смесь перцев по вкусу. Накрыть крышкой и продолжать тушить.
  7. В конце добавить пропущенный через пресс чеснок и зелень. Перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.