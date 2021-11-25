М'ясо як у ресторані – воно таким буде, якщо смажити його у міцному чорному чаї

Влаштувати ресторан, а саме – приготувати щось незвичайне та дуже смачне на власній кухні – можна.
Головне – скористатися підказками та порадами досвідчених людей. Є припущення, що мало хто йшов на експеримент і тушкував м'ясо у міцному чорному чаї. Виявляється, він допомагає м'ясу тримати у собі всю соковитість.
Рецепт м'яса як у ресторані / Фото: Цветкова Наталья
Фудблогерка Наталія Цвєткова радить: м'ясо треба смажити на сильно розігрітій сковороді. Таким чином, соки як би запечатаються всередині кожного шматочка.
Подавати цю яловичину можна з картопляним пюре. До речі, теж приготовленим за порадами світових шеф-кухарів.
М'ясо як у ресторані – рецепт
Інгредієнти:
- Яловичина – 600 г
- Цибуля – 2-3 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Міцний чорний чай – 300 мл
- Чорнослив – 150 г
- Часник – 3 зуб.
- Сіль, суміш перців, коріандр, свіжа зелень – за смаком
Як приготувати:
- М'ясо, цибулю та болгарський перець нарізати великими кубиками.
- Обсмажити м'ясо на добре розігрітій сковороді до рум'яної скоринки на олії. Перекласти на тарілку.
- У тій же сковороді обсмажити цибулю до її розм'якшення, додати до цибулі м'ясо і перемішати. Залити м'ясо приблизно наполовину міцним чорним чаєм.
- Коли закипить чай у сковороді, додати болгарський перець. За бажанням можна додати моркву.
- Потім додати чорнослив і перемішати. Накрити кришкою, зменшити вогонь і тушкувати 30-40 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності додати сіль, коріандр та суміш перців за смаком. Накрити кришкою та продовжувати тушкувати.
- Наприкінці додати пропущений через прес часник та зелень. Перемішати, накрити кришкою та дати настоятися 10 хвилин.