Мясо стифадо – как приготовить главное рождественское блюдо Греции

Если в США среди основных блюд на Рождество курица или ветчина, мы ее называем бужениной, то в Греции по этому поводу готовят мясо стифадо.
Говядина тушится с большим количеством лука-шалот с обязательным добавлением винного уксуса.
Греческое рождественское мясо стифадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/
Оно получается невероятно нежным и тает во рту. Обычно используют говядину или кролика. Подавать стифадо с зеленью петрушки, лавашем и картофелем.
Рецепт взят со страницы zav_club_1.
Греческое рождественское мясо стифадо
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла;
- 500 г говядины;
- 250 г лука-шалота;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. винного уксуса;
- несколько гвоздик;
- 1 лавровый лист;
- 400 г помидоров в собственном соку;
- около 300 мл воды;
- соль, корица, бадьян, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Разогреть сковороду с оливковым маслом. Добавить нарезанную кубиками говядину и обжарить до румяности.
- Лук-шалот очистить и добавить в мясо, обжарить все вместе. Лук зарумянится и немного карамелизуется.
- Добавить мелко нарезанный чеснок, уксус, специи и томаты.
- Добавить примерно 100 мл воды, накрыть крышкой и тушить примерно 1,5-2 часа. Остаток воды нужно время от времени доливать.