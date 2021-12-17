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Католическое рождество в США – 3 блюда, без которых праздника не будет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 12:03
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Это фаршированная курица, фруктовый кекс и напиток на основе сливок и алкоголя – эггног. Что касается салатов, то они самые обычные и простые. Например, из яблок и сельдерея
Рецепты рождественских блюд в США
Рецепты рождественских блюд в США / Фото: pexels.com

Любой праздник, тем более такой важный, как Рождество, предусматривает соблюдения гастрономических традиций. Есть конкретная еда, которая должна быть в этот день на столах католиков.

Конечно, в каждом доме есть свои рецепты фаршированной птицы, фруктовых, тыквенных и яблочных пирогов, напитков.

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Мы лишь даем вам наводку, а вы в праве усовершенствовать их в своем личном направлении.

Курица от американского фублогера Тhedinnerbite.com должна быть замаринована на ночь в ваших любимых специях. Для этого рецепта не стоит жалеть сливочного масла.

Для кекса по рецепту lillozav_caking_schoolсухофрукты замачиваются в роме минимум на ночь. А сам рецепт рассчитан на три формы длиной 20 см, высотой 5 см и шириной 7 см.

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Эггног от lyona_petrenko алкогольный, нужен ром или коньяк. Детский эггног, понятно, готовится без алкоголя.

Рождественская курица

Рождественская курица
Рождественская курица / Фото: www.thedinnerbite.com

Ингредиенты:

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  • Курица весом 2 кг
  • Цедра апельсина – 2 ст. л.
  • Апельсины – 4 шт.
  • Лимон – 2 шт.
  • Морковь, лук – по 2 шт.
  • Свежий тимьян
  • Петрушка
  • Масло сливочное – 100 г
  • Соль и черный перец
  • Чеснок – головка
  • Розмарин
  • Шалфей – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Курицу промокнуть кухонным полотенцем и дать полежать минимум 30 минут при комнатной температуре.
  2. Разогреть духовку до 200 градусов.
  3. Осторожно отделить кожицу с куриной грудки. Приправить курицу, включая полость, солью и черным перцем.
  4. Нарезать морковь, чесночную головку разрезать пополам, затем лук, апельсины и лимон нарезать на четвертинки и положить в жаровню. Оставьте 2 дольки апельсина и лимон на потом.
  5. Мелко нарезать зелень (розмарин, шалфей, тимьян и петрушку) и соединить с маслом комнатной температуры, добавить цедру апельсина и перемешать.
  6. Натереть маслом курицу снаружи и внутри, остальное выложить на овощную подушку. Заполнить полость дольками лимона и апельсина.
  7. Запекать от 80 до 120 минут.

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Фруктовый кекс

Фруктовый кекс
Фруктовый кекс / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Ингредиенты:

  • Изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, апельсиновые цукаты – по 40 г
  • Темный ром – 40 г

Тесто:

  • Мука – 325 г
  • Разрыхлитель – 15 г
  • Мед – 25 г
  • Сахар – 200 г
  • Щепотка соли
  • Яйца – 270 г
  • Сливочное масло – 240 г

Для покрытия:

  • Абрикосовый конфитюр – 100 г
  • Вода – 50 г

Как приготовить:

  1. Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Добавить яйца и сахар, размешать. Добавить растопленное горячее сливочное масло и снова перемешать.
  2. Ввести замоченные цукаты с сухофруктами. Разлить в формы и убрать в холодильник на ночь.
  3. На следующий день выпекать при температуре 145 градусов около 50 минут. Полностью остудить.
  4. Смешать конфитюр с водой, хорошо перемешать и нагреть до полной однородности. Можно процедить сквозь сито или пробить блендером.
  5. При помощи кисточки покрыть остывший кекс глазурью.
  6. Сверху украсить сухофруктами и орехами, покрытыми этой же глазурью.

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Эггног

Эггног – рождественский напиток
Эггног – рождественский напиток / Фото: instagram.com/lyona_petrenko

Ингредиенты:

  • Молоко – 750 мл
  • Жирные сливки – 100 мл
  • Белки – 3 шт.
  • Желтки – 6 шт.
  • Сахар – 100 г или мед (2 ст. л.)
  • Ром или коньяк – 100 мл
  • Мускатный орех, соль – по щепотке
  • Корица – 2 палочки
  • Кардамон – 3 коробочки
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Ванилин

Как приготовить:

  1. Молоко в сотейнике поставить на самый маленький огонь и добавить все специи. Готовить 10 минут. Молоко не должно кипеть. Оставить остывать.
  2. Взбить желтки с сахаром (50 г). Белки взбить отдельно с остальным сахаром и щепоткой солью в стойкую пену.
  3. Процедить молоко (еще горячее) и влить в желтки, постоянно помешивая. Влить сливки. Добавить белки и размешать до однородности венчиком. Добавить алкоголь.
  4. Перед подачей посыпать щепоткой мускатного ореха или корицы. Украсить палочкой корицы.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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