Католическое рождество в США – 3 блюда, без которых праздника не будет

Любой праздник, тем более такой важный, как Рождество, предусматривает соблюдения гастрономических традиций. Есть конкретная еда, которая должна быть в этот день на столах католиков.
Конечно, в каждом доме есть свои рецепты фаршированной птицы, фруктовых, тыквенных и яблочных пирогов, напитков.
Мы лишь даем вам наводку, а вы в праве усовершенствовать их в своем личном направлении.
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Курица от американского фублогера Тhedinnerbite.com должна быть замаринована на ночь в ваших любимых специях. Для этого рецепта не стоит жалеть сливочного масла.
Для кекса по рецепту lillozav_caking_schoolсухофрукты замачиваются в роме минимум на ночь. А сам рецепт рассчитан на три формы длиной 20 см, высотой 5 см и шириной 7 см.
Эггног от lyona_petrenko алкогольный, нужен ром или коньяк. Детский эггног, понятно, готовится без алкоголя.
Рождественская курица
Ингредиенты:
- Курица весом 2 кг
- Цедра апельсина – 2 ст. л.
- Апельсины – 4 шт.
- Лимон – 2 шт.
- Морковь, лук – по 2 шт.
- Свежий тимьян
- Петрушка
- Масло сливочное – 100 г
- Соль и черный перец
- Чеснок – головка
- Розмарин
- Шалфей – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Курицу промокнуть кухонным полотенцем и дать полежать минимум 30 минут при комнатной температуре.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Осторожно отделить кожицу с куриной грудки. Приправить курицу, включая полость, солью и черным перцем.
- Нарезать морковь, чесночную головку разрезать пополам, затем лук, апельсины и лимон нарезать на четвертинки и положить в жаровню. Оставьте 2 дольки апельсина и лимон на потом.
- Мелко нарезать зелень (розмарин, шалфей, тимьян и петрушку) и соединить с маслом комнатной температуры, добавить цедру апельсина и перемешать.
- Натереть маслом курицу снаружи и внутри, остальное выложить на овощную подушку. Заполнить полость дольками лимона и апельсина.
- Запекать от 80 до 120 минут.
Фруктовый кекс
Ингредиенты:
- Изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, апельсиновые цукаты – по 40 г
- Темный ром – 40 г
Тесто:
- Мука – 325 г
- Разрыхлитель – 15 г
- Мед – 25 г
- Сахар – 200 г
- Щепотка соли
- Яйца – 270 г
- Сливочное масло – 240 г
Для покрытия:
- Абрикосовый конфитюр – 100 г
- Вода – 50 г
Как приготовить:
- Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Добавить яйца и сахар, размешать. Добавить растопленное горячее сливочное масло и снова перемешать.
- Ввести замоченные цукаты с сухофруктами. Разлить в формы и убрать в холодильник на ночь.
- На следующий день выпекать при температуре 145 градусов около 50 минут. Полностью остудить.
- Смешать конфитюр с водой, хорошо перемешать и нагреть до полной однородности. Можно процедить сквозь сито или пробить блендером.
- При помощи кисточки покрыть остывший кекс глазурью.
- Сверху украсить сухофруктами и орехами, покрытыми этой же глазурью.
Эггног
Ингредиенты:
- Молоко – 750 мл
- Жирные сливки – 100 мл
- Белки – 3 шт.
- Желтки – 6 шт.
- Сахар – 100 г или мед (2 ст. л.)
- Ром или коньяк – 100 мл
- Мускатный орех, соль – по щепотке
- Корица – 2 палочки
- Кардамон – 3 коробочки
- Гвоздика – 2 шт.
- Ванилин
Как приготовить:
- Молоко в сотейнике поставить на самый маленький огонь и добавить все специи. Готовить 10 минут. Молоко не должно кипеть. Оставить остывать.
- Взбить желтки с сахаром (50 г). Белки взбить отдельно с остальным сахаром и щепоткой солью в стойкую пену.
- Процедить молоко (еще горячее) и влить в желтки, постоянно помешивая. Влить сливки. Добавить белки и размешать до однородности венчиком. Добавить алкоголь.
- Перед подачей посыпать щепоткой мускатного ореха или корицы. Украсить палочкой корицы.
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