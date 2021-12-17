Католическое рождество в США – 3 блюда, без которых праздника не будет

Это фаршированная курица, фруктовый кекс и напиток на основе сливок и алкоголя – эггног. Что касается салатов, то они самые обычные и простые. Например, из яблок и сельдерея

Рецепты рождественских блюд в США / Фото: pexels.com

Любой праздник, тем более такой важный, как Рождество, предусматривает соблюдения гастрономических традиций. Есть конкретная еда, которая должна быть в этот день на столах католиков.

Конечно, в каждом доме есть свои рецепты фаршированной птицы, фруктовых, тыквенных и яблочных пирогов, напитков.

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Мы лишь даем вам наводку, а вы в праве усовершенствовать их в своем личном направлении.

Курица от американского фублогера Тhedinnerbite.com должна быть замаринована на ночь в ваших любимых специях. Для этого рецепта не стоит жалеть сливочного масла.

Для кекса по рецепту lillozav_caking_schoolсухофрукты замачиваются в роме минимум на ночь. А сам рецепт рассчитан на три формы длиной 20 см, высотой 5 см и шириной 7 см.

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Эггног от lyona_petrenko алкогольный, нужен ром или коньяк. Детский эггног, понятно, готовится без алкоголя.

Рождественская курица

Рождественская курица / Фото: www.thedinnerbite.com

Ингредиенты:

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Курица весом 2 кг

Цедра апельсина – 2 ст. л.

Апельсины – 4 шт.

Лимон – 2 шт.

Морковь, лук – по 2 шт.

Свежий тимьян

Петрушка

Масло сливочное – 100 г

Соль и черный перец

Чеснок – головка

Розмарин

Шалфей – 1 ч. л.

Как приготовить:

Курицу промокнуть кухонным полотенцем и дать полежать минимум 30 минут при комнатной температуре. Разогреть духовку до 200 градусов. Осторожно отделить кожицу с куриной грудки. Приправить курицу, включая полость, солью и черным перцем. Нарезать морковь, чесночную головку разрезать пополам, затем лук, апельсины и лимон нарезать на четвертинки и положить в жаровню. Оставьте 2 дольки апельсина и лимон на потом. Мелко нарезать зелень (розмарин, шалфей, тимьян и петрушку) и соединить с маслом комнатной температуры, добавить цедру апельсина и перемешать. Натереть маслом курицу снаружи и внутри, остальное выложить на овощную подушку. Заполнить полость дольками лимона и апельсина. Запекать от 80 до 120 минут.

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Фруктовый кекс

Фруктовый кекс / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Ингредиенты:

Изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, апельсиновые цукаты – по 40 г

Темный ром – 40 г

Тесто:

Мука – 325 г

Разрыхлитель – 15 г

Мед – 25 г

Сахар – 200 г

Щепотка соли

Яйца – 270 г

Сливочное масло – 240 г

Для покрытия:

Абрикосовый конфитюр – 100 г

Вода – 50 г

Как приготовить:

Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Добавить яйца и сахар, размешать. Добавить растопленное горячее сливочное масло и снова перемешать. Ввести замоченные цукаты с сухофруктами. Разлить в формы и убрать в холодильник на ночь. На следующий день выпекать при температуре 145 градусов около 50 минут. Полностью остудить. Смешать конфитюр с водой, хорошо перемешать и нагреть до полной однородности. Можно процедить сквозь сито или пробить блендером. При помощи кисточки покрыть остывший кекс глазурью. Сверху украсить сухофруктами и орехами, покрытыми этой же глазурью.

Эггног

Эггног – рождественский напиток / Фото: instagram.com/lyona_petrenko

Ингредиенты:

Молоко – 750 мл

Жирные сливки – 100 мл

Белки – 3 шт.

Желтки – 6 шт.

Сахар – 100 г или мед (2 ст. л.)

Ром или коньяк – 100 мл

Мускатный орех, соль – по щепотке

Корица – 2 палочки

Кардамон – 3 коробочки

Гвоздика – 2 шт.

Ванилин

Как приготовить: