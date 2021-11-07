Сочный кекс с яблочной пропиткой – готовьте на выходных, чтобы есть его в будни

В отличие, например, от норвежского пирога, где много яблок и корицы, этот кекс получает характерный аромат и привкус благодаря сидру.
Он, слегка выпаренный, не добавляется в тесто, а пропитывает готовый кекс вместе со сливочным маслом.
Рецепт от Вonappetit.com рассчитан на 8 персон. Можно приготовить и на больше, ведь хранится эта выпечка до 4 дней.
Далее по теме
Яблочный кекс
Ингредиенты:
- 9 ст. л. сливочного масла плюс для смазывания формы;
- 250 мл яблочного сидра;
- 100 мл сметаны;
- 1 ч. л. экстракта ванили;
- 300 г муки, может понадобится больше;
- 15 г кукурузного крахмала;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- половина ч. л. пищевой соды, мускатного ореха;
- по 1 ч. л. соли и корицы;
- 2 большие яйца комнатной температуры;
- 200 г сахара.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом и выстелите на противень, застилая борта формы.
- Доведите сидр до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите огонь и готовьте, пока сидр не уменьшится в объеме, 8-10 минут. В половину сидра вмешайте сметану и ваниль.
- Растопите 8 ст. л. сливочного масла в том же сотейнике, дайте немного остыть.
- Соедините муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соду, соль, половину корицы и мускатного ореха.
- Взбейте яйца и 150 г сахара до пиков примерно 2 минуты. Постепенно влейте топленое масло и тщательно перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь в 3 раза, чередуя с отложенной сметанной смесью, взбивайте, пока не останется комочков.
- Выложите в форму и выпекайте 60-80 минут. Переложите форму на решетку и проткните пирог зубочисткой в разных местах.
- Смешайте большую щепотку соли, 50 г сахара и оставшиеся корицу, мускатный орех. Растопите 1 ст. л. сливочного масла и смешайте с оставшимся сидром.
- Смажьте теплой масляной смесью верхи и бока кекса. Дайте настояться.
Читайте также:
- Яблочный макиато – рецепт, который собрал больше 300 тысяч просмотров в TikTok
- Нежная основа, воздушная начинка и ароматные яблоки – как приготовить баварский торт
- 3 чизкейка с яблоками, которые поразят своей нежной кислинкой
- Залежался хлеб? Тогда превратите его в ароматную шарлотку по британскому рецепту