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Сочный кекс с яблочной пропиткой – готовьте на выходных, чтобы есть его в будни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 ноября, 09:01
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Дело в том, что он остается свежим до 4 дней, если хранить его в герметичной упаковке при комнатной температуре. Кекс пропитывается сиропом из яблочного сидра и сливочного масла
Яблочный кекс - рецепт
Яблочный кекс - рецепт / Фото: www.bonappetit.com

В отличие, например, от норвежского пирога, где много яблок и корицы, этот кекс получает характерный аромат и привкус благодаря сидру.

Он, слегка выпаренный, не добавляется в тесто, а пропитывает готовый кекс вместе со сливочным маслом.

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Рецепт от Вonappetit.com рассчитан на 8 персон. Можно приготовить и на больше, ведь хранится эта выпечка до 4 дней.

Яблочный кекс

Ингредиенты:

  • 9 ст. л. сливочного масла плюс для смазывания формы;
  • 250 мл яблочного сидра;
  • 100 мл сметаны;
  • 1 ч. л. экстракта ванили;
  • 300 г муки, может понадобится больше;
  • 15 г кукурузного крахмала;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • половина ч. л. пищевой соды, мускатного ореха;
  • по 1 ч. л. соли и корицы;
  • 2 большие яйца комнатной температуры;
  • 200 г сахара.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом и выстелите на противень, застилая борта формы.
  2. Доведите сидр до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите огонь и готовьте, пока сидр не уменьшится в объеме, 8-10 минут. В половину сидра вмешайте сметану и ваниль.
  3. Растопите 8 ст. л. сливочного масла в том же сотейнике, дайте немного остыть.
  4. Соедините муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соду, соль, половину корицы и мускатного ореха.
  5. Взбейте яйца и 150 г сахара до пиков примерно 2 минуты. Постепенно влейте топленое масло и тщательно перемешайте.
  6. Добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь в 3 раза, чередуя с отложенной сметанной смесью, взбивайте, пока не останется комочков.
  7. Выложите в форму и выпекайте 60-80 минут. Переложите форму на решетку и проткните пирог зубочисткой в разных местах.
  8. Смешайте большую щепотку соли, 50 г сахара и оставшиеся корицу, мускатный орех. Растопите 1 ст. л. сливочного масла и смешайте с оставшимся сидром.
  9. Смажьте теплой масляной смесью верхи и бока кекса. Дайте настояться.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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