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Курица с апельсинами: если вы никогда так не готовили, это пора исправлять

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 ноября, 18:30
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Перед запеканием, желательно, чтобы курица побыла в маринаде на основе апельсинового сока. Затем этот маринад уваривается, превращается в соус и подается с мясом
Курица с апельсинами
Курица с апельсинами / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

Да, курицу практически невозможно испортить. Она одинаково вкусно получается в сковороде, например, с грибами или, когда запекается в духовке.

Те, кто пробовал запекать курицу с апельсинами, говорят, это невероятно вкусно. Такую курицу, кстати, можно готовить на праздники.

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Автор рецепта kniga_receptov_pp советует добавить к блюду свежий имбирь и соевый соус. Нарезанные апельсины можно выложить между мясом и запечь.

Курица с апельсинами

Ингредиенты:

  • Апельсин – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Курица – 1,6 кг
  • Розмарин, свежий имбирь, кукурузная мука – по 10 г
  • Соевый соус – 50 мл

Как приготовить:

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  1. Выжать сок из апельсинов. Натереть имбирь на терке, чеснок мелко порезать. Добавить к апельсиновому соку, влить соевый соус.
  2. Курицу положить в полиэтиленовый пакет, залить маринадом, добавить розмарин, закрыть и поставить в холодильник на 3 часа.
  3. Переложить в форму для запекания, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут, затем перевернуть и запекать столько же.
  4. Оставшийся маринад процедить, довести до кипения и варить на медленном огне, пока не выпариться половина жидкости. Добавить кукурузной муки и, помешивая, продолжить варить до загустения для соуса. Готовую курицу подавать с соусом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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