Курица с апельсинами: если вы никогда так не готовили, это пора исправлять

Перед запеканием, желательно, чтобы курица побыла в маринаде на основе апельсинового сока. Затем этот маринад уваривается, превращается в соус и подается с мясом

Курица с апельсинами / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

Да, курицу практически невозможно испортить. Она одинаково вкусно получается в сковороде, например, с грибами или, когда запекается в духовке.

Те, кто пробовал запекать курицу с апельсинами, говорят, это невероятно вкусно. Такую курицу, кстати, можно готовить на праздники.

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Автор рецепта kniga_receptov_pp советует добавить к блюду свежий имбирь и соевый соус. Нарезанные апельсины можно выложить между мясом и запечь.

Курица с апельсинами

Ингредиенты:

Апельсин – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Курица – 1,6 кг

Розмарин, свежий имбирь, кукурузная мука – по 10 г

Соевый соус – 50 мл

Как приготовить:

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