Курица с апельсинами: если вы никогда так не готовили, это пора исправлять

Да, курицу практически невозможно испортить. Она одинаково вкусно получается в сковороде, например, с грибами или, когда запекается в духовке.
Те, кто пробовал запекать курицу с апельсинами, говорят, это невероятно вкусно. Такую курицу, кстати, можно готовить на праздники.
Автор рецепта kniga_receptov_pp советует добавить к блюду свежий имбирь и соевый соус. Нарезанные апельсины можно выложить между мясом и запечь.
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Курица с апельсинами
Ингредиенты:
- Апельсин – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Курица – 1,6 кг
- Розмарин, свежий имбирь, кукурузная мука – по 10 г
- Соевый соус – 50 мл
Как приготовить:
- Выжать сок из апельсинов. Натереть имбирь на терке, чеснок мелко порезать. Добавить к апельсиновому соку, влить соевый соус.
- Курицу положить в полиэтиленовый пакет, залить маринадом, добавить розмарин, закрыть и поставить в холодильник на 3 часа.
- Переложить в форму для запекания, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут, затем перевернуть и запекать столько же.
- Оставшийся маринад процедить, довести до кипения и варить на медленном огне, пока не выпариться половина жидкости. Добавить кукурузной муки и, помешивая, продолжить варить до загустения для соуса. Готовую курицу подавать с соусом.
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